Bolu Kartalkaya'da eşini ve kızını kaybetmişti! o anları anlattı: Yatakları aşağıya attık
Okulların tatile girmesiyle birlikte 4. sınıf öğrencisi kızları Alya'ya tatil hediyesi olarak Bolu Grand Kartal Otel'e İzmir'den giden Altın ailesinden geriye kalan baba Hilmi Altın o gece yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Altın, "Allah bana bir can verdi eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Ben de de bu can oldukça sorumluların hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım." ifadelerini kullandı.
İHA
• 27 Ocak 2025 - 11:51 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Ocak 2025 - 11:51 • Son Güncelleme: