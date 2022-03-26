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    Foto GaleriBoğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    HaberlerFoto Galeri Haberleri Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
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    Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı

    İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İncelemelere helikopter de destek veriyor. Mayına benzer yüzen cismin saat 09.30 sıralarında görüldüğü ifade edildi.

    DHA
    • 26 Mart 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 26 Mart 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:
    1Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    2Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    3Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    4Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    5Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    6Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    7Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    8Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    9Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    10Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    11Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    12Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    13Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
    14Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı

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