Boğaz girişinde yabancı mayın alarmı
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda balıkçıların fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Deniz yüzeyindeki cismin incelendiği kaydedildi. İncelemelere helikopter de destek veriyor. Mayına benzer yüzen cismin saat 09.30 sıralarında görüldüğü ifade edildi.
DHA
• 26 Mart 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:
DHA
• 26 Mart 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:
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