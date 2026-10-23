Bitlis’te kaçak avlanan kınalı keklikler doğaya salındı

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DKMP Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, göçer çadırların olduğu ve bu çadırların etrafında kekliklerin olduğu ihbarı üzerine Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber bölgeye gidildi. Yapılan aramada çok sayıda kakaç avlanmış canlı keklik ele geçirildi.