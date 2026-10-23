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Bitlis’te kaçak avlanan kınalı keklikler doğaya salındı

23.10.2026 - 11:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile emniyet güçlerinin düzenlediği ortak operasyonda, göçer çadırlarında kafesler içerisinde kaçak olarak alıkonulan çok sayıda canlı kınalı keklik ele geçirildi. Biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını korumaya yönelik yürütülen denetimlerde kurtarılan keklikler, veteriner hekimlerin sağlık kontrollerinin ardından ait oldukları doğal yaşam alanlarına salındı. Kaçak avcılıkta kullanılan tuzak ve kafesler ise imha edildi.

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1Bitlis’te kaçak avlanan kınalı keklikler doğaya salındı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde göçerlerin bulunduğu çadırlarda yapılan aramada çok sayıda kaçak avlanmış keklik ele geçirildi. Keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.

2Bitlis’te kaçak avlanan kınalı keklikler doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

3Bitlis’te kaçak avlanan kınalı keklikler doğaya salındı

DKMP Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis İl Şube Müdürlüğü ekipleri, göçer çadırların olduğu ve bu çadırların etrafında kekliklerin olduğu ihbarı üzerine Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber bölgeye gidildi. Yapılan aramada çok sayıda kakaç avlanmış canlı keklik ele geçirildi.

4Bitlis’te kaçak avlanan kınalı keklikler doğaya salındı

Ele geçirilin keklikler, yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğaya salımları gerçekleştirildi. Kafes ve tuzaklar da avda kullanılması yasak olan malzemeler olduğundan imha edildi.

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