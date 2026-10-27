Bitlis'te hasat aralık ayına kadar sürecek! Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde patates hasadıyla birlikte tarlalarda yoğun mesai yaşanıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, toprakla buluşan emeklerini hasada dönüştürmek ve ailelerinin geçimini sağlamak için saatlerce çalışıyor. Güneşin altında, kimi zaman soğuk ve rüzgârlı havada, kimi zaman da yorucu çalışma şartlarında mesai yapan işçiler, patatesleri topraktan çıkararak toplama ve taşıma işlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Her bir patatesin arkasında saatler süren emek, yorgunluk ve geçim kaygısı bulunuyor.