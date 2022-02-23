Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi! Torrent 3 yıldızın hesabını kesti
Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan Domenec Torrent, Galatasaray'da 3 futbolcunun hesabını kesti. Ayrılıkları şimdilik onaylamayan Burak Elmas, Ç.Rizespor maçından sonra son durumu yeniden gözden geçirecek.
G.Saray'da göreve gelen sportif direktör Pasquale Sensibile transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Bir yandan eksik bölgeler için çalışma yaparken bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolcuların boşluğunun doldurulması için hazırlık yapıyor. Marcao ile İtalya ve İngiltere'den bazı takımlar ciddi bir şekilde ilgileniyor.
İyi bir teklif gelirse transfere kaynak yaratmak için gönderilmesi planlanıyor. Bu nedenle Sensibile, Marcao için alternatifler üzerinde çalışıyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de bu sezon Giresunspor formasıyla iyi bir performans gösteren Kolombiyalı stoper Alexis Perez... 27 yaşındaki oyuncu tam da Torrent'in istediği özelliklere sahip bir stoper olarak öne çıkıyor.
İşte Perez'in ligde öne çıkan özellikleri:
* En fazla başarılı uzun top atan stoper: 130* En fazla kilit pas veren stoper: 8* En fazla top kapan stoper: 56* En çok top çalan ikinci stoper: 41* En fazla pas engelleyen 2. stoper: 17* En fazla şut engelleyen 3. stoper: 23* En fazla uzaklaştırma yapan 4. stoper: 103* En fazla şut çeken 5. stoper: 17.
Cimbom, Göztepe deplasmanında aldığı mucizevi galibiyetle biraz olsun nefes alsa da sular bir türlü durulmuyor... Takvim'in haberine göre; dün Florya'dan gelen şok haberler, gündeme bomba gibi düşecek cinsten. İddialara göre teknik direktör Domenec Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması konusunda yönetime raporunu sundu.
Bu futbolcuların Arda Turan, Alparslan Öztürk ve Olimpiu Morutan oldukları belirtiliyor. Arda Turan geçtiğimiz gün Fatih Terim'le beraber fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve gündemi sarsmıştı. Torrent'in Terim'e çok yakın olan tecrübeli yıldızın bazı futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığını düşündüğü öğrenildi.
İspanyol hocanın hedefindeki bir başka isim olan Alpaslan son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Torrent'in disiplinsiz hareketleri nedeniyle taktik toplantıdan kovduğu iddia edilen yıldız futbolcunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımları da dikkatleri çekiyor. Son dönemin büyük hayal kırıklıklarından biri olan Morutan'ın ise Fatih Terim'in gidişi sonrasında Florya'da çok disiplinsiz hareketler sergilediği ve idmanlardaki isteksiz görüntüsü ile Torrent'in tepkisini çektiği belirtiliyor.
İspanyol teknik adamın kadro dışı talebinin şu anda Başkan Burak Elmas tarafından veto edildiği ifade ediliyor. Başkan Elmas'ın böyle bir hamlenin yaşanan büyük krizi daha da derinleştireceği konusunda ciddi endişeler yaşadığı öğrenildi. Ancak hafta sonu oynanacak Rizespor maçının da kazanılması durumunda Başkan Elmas'ın 3 futbolcuyla ilgili talebi yeniden gözden geçireceği gelen bilgiler arasında.
G.Saray'a 3 buçuk sene sonra dönen Bafetimbi Gomis, bıraktığı yerden devam ediyor. Kritik golleriyle Aslan'a yine hayat veren Fransız oyuncu, takım arkadaşlarına da kendisini hemen kabul ettirdi. Aslan'a 3 kişilik ekibiyle dönen Gomis, İstanbul'da yanından antrenör, fizyoterapist ve aşçısını ayırmıyor.
Kendisine saha dışında çok iyi bakan tecrübeli forvet, 36 yaşını devirse de ekstra çalışmaları sayesinde gücünü korumasını bildi. Torrent'in gelişiyle kaptanlardan Arda Turan geri plana çekilirken, liderlik rolüne takımı yemeğe götüren Gomis soyundu. Kaptan Muslera ile hareket eden Gomis farkını gösterdi ve Göztepe deplasmanında Aslan'ı ipten aldı.