Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi! Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

G.Saray'da göreve gelen sportif direktör Pasquale Sensibile transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Bir yandan eksik bölgeler için çalışma yaparken bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolcuların boşluğunun doldurulması için hazırlık yapıyor. Marcao ile İtalya ve İngiltere'den bazı takımlar ciddi bir şekilde ilgileniyor.