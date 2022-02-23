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GalatasarayBiri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi! Torrent 3 yıldızın hesabını kesti
HaberlerGalatasaray Haberleri Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi! Torrent 3 yıldızın hesabını kesti
• 23 Şubat 2022 - 08:59 • Son Güncelleme:

Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi! Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan Domenec Torrent, Galatasaray'da 3 futbolcunun hesabını kesti. Ayrılıkları şimdilik onaylamayan Burak Elmas, Ç.Rizespor maçından sonra son durumu yeniden gözden geçirecek.

• 23 Şubat 2022 - 08:59 • Son Güncelleme:
1Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti
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G.Saray'da göreve gelen sportif direktör Pasquale Sensibile transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Bir yandan eksik bölgeler için çalışma yaparken bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolcuların boşluğunun doldurulması için hazırlık yapıyor. Marcao ile İtalya ve İngiltere'den bazı takımlar ciddi bir şekilde ilgileniyor.

2Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

İyi bir teklif gelirse transfere kaynak yaratmak için gönderilmesi planlanıyor. Bu nedenle Sensibile, Marcao için alternatifler üzerinde çalışıyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de bu sezon Giresunspor formasıyla iyi bir performans gösteren Kolombiyalı stoper Alexis Perez... 27 yaşındaki oyuncu tam da Torrent'in istediği özelliklere sahip bir stoper olarak öne çıkıyor.

3Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

Lanus'tan bedelsiz olarak Giresun'a katılan Alexis Perez, bu sezon 23 maça çıkarken 1 asistlik de skor katkısı yaptı. 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, stoperler arasında en fazla uzun top atan ve takımı atağa kaldıran isim...

4İşte Perezin ligde öne çıkan özellikleri:

İşte Perez'in ligde öne çıkan özellikleri:

* En fazla başarılı uzun top atan stoper: 130* En fazla kilit pas veren stoper: 8* En fazla top kapan stoper: 56* En çok top çalan ikinci stoper: 41* En fazla pas engelleyen 2. stoper: 17* En fazla şut engelleyen 3. stoper: 23* En fazla uzaklaştırma yapan 4. stoper: 103* En fazla şut çeken 5. stoper: 17.

5Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

Cimbom, Göztepe deplasmanında aldığı mucizevi galibiyetle biraz olsun nefes alsa da sular bir türlü durulmuyor... Takvim'in haberine göre; dün Florya'dan gelen şok haberler, gündeme bomba gibi düşecek cinsten. İddialara göre teknik direktör Domenec Torrent 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması konusunda yönetime raporunu sundu.

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Bu futbolcuların Arda Turan, Alparslan Öztürk ve Olimpiu Morutan oldukları belirtiliyor. Arda Turan geçtiğimiz gün Fatih Terim'le beraber fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşmış ve gündemi sarsmıştı. Torrent'in Terim'e çok yakın olan tecrübeli yıldızın bazı futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattığını düşündüğü öğrenildi.

7Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

İspanyol hocanın hedefindeki bir başka isim olan Alpaslan son 3 maçın kadrosuna alınmadı. Torrent'in disiplinsiz hareketleri nedeniyle taktik toplantıdan kovduğu iddia edilen yıldız futbolcunun son dönemdeki sosyal medya paylaşımları da dikkatleri çekiyor. Son dönemin büyük hayal kırıklıklarından biri olan Morutan'ın ise Fatih Terim'in gidişi sonrasında Florya'da çok disiplinsiz hareketler sergilediği ve idmanlardaki isteksiz görüntüsü ile Torrent'in tepkisini çektiği belirtiliyor.

8Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

İspanyol teknik adamın kadro dışı talebinin şu anda Başkan Burak Elmas tarafından veto edildiği ifade ediliyor. Başkan Elmas'ın böyle bir hamlenin yaşanan büyük krizi daha da derinleştireceği konusunda ciddi endişeler yaşadığı öğrenildi. Ancak hafta sonu oynanacak Rizespor maçının da kazanılması durumunda Başkan Elmas'ın 3 futbolcuyla ilgili talebi yeniden gözden geçireceği gelen bilgiler arasında.

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G.Saray'a 3 buçuk sene sonra dönen Bafetimbi Gomis, bıraktığı yerden devam ediyor. Kritik golleriyle Aslan'a yine hayat veren Fransız oyuncu, takım arkadaşlarına da kendisini hemen kabul ettirdi. Aslan'a 3 kişilik ekibiyle dönen Gomis, İstanbul'da yanından antrenör, fizyoterapist ve aşçısını ayırmıyor.

10Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

Kendisine saha dışında çok iyi bakan tecrübeli forvet, 36 yaşını devirse de ekstra çalışmaları sayesinde gücünü korumasını bildi. Torrent'in gelişiyle kaptanlardan Arda Turan geri plana çekilirken, liderlik rolüne takımı yemeğe götüren Gomis soyundu. Kaptan Muslera ile hareket eden Gomis farkını gösterdi ve Göztepe deplasmanında Aslan'ı ipten aldı.

11Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

Göztepe maçında iki penaltı golü ile takıma galibiyeti getiren Gomis'in bonusuna da 13 gol kaldı. Deneyimli forvet kalan 12 haftada 13 kez daha ağları sarsarsa 750 bin Euro garanti parasının yanında 100 bin Euro prim alacak.

12Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

Başkan Burak Elmas, bin üyenin katılacağı dijital ortamdaki toplantıda geçmiş dönemde ödenen menajer ücretlerini açıklayacak. Yapılan araştırmaları paylaşacak olan Elmas ve yönetiminin konuyu yargıya da taşıması bekleniyor.

13Biri toplantıda dalga geçti diğeri Göztepe deplasmanına gelmedi Torrent 3 yıldızın hesabını kesti

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