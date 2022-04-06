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GalatasarayBiri Terim'in diğer Torrent'in prensiydi! Galatasaray'da 2 ayrılık
HaberlerGalatasaray Haberleri Biri Terim'in diğer Torrent'in prensiydi! Galatasaray'da 2 ayrılık
• 06 Nisan 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:

Biri Terim'in diğer Torrent'in prensiydi! Galatasaray'da 2 ayrılık

Bu sezon Süper Lig'de kabus geçiren Galatasaray'da iki ayrılığın hemen hemen kesinleştiği öğrenildi. Taraftarların büyük tepki gösterdiği oyuncu daha şimdiden eşyalarını toplarken, Torrent tarafından transfer edilen genç yeteneğin ise dev kulübe geri dönüş hazırlıklarına başladığı bildirildi.

• 06 Nisan 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık
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Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.

2Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

Ajansspor'un özel haberine göre, Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan İsmail takımdan ayrılacak. 27 yaşındaki file bekçisi sözleşmesi 1 yıl daha devam etse kendisine yeni bir sayfa açmak adına bir başka takıma gidecek.

3Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta forma giyen İsmail Çipe kalesinde 13 gol gördü. İsmail Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Denizlispor maçında yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

4Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

2015-2016 sezonunda G.Saray'la profesyonel sözleşme imzalayan İsmail Çipe, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'da kiralık olarak forma giymişti.

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OKAN KOCUK DÖNECEK PENA DA GİDECEK

Galatasaray'da gelecek sezon İsmail Çipe'nin ayrılık kararının almasının ardından, Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena Katalan ekibine dönecek. Aslan'da sezon öncesinde GZT Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen file bekçisi Okan Kocuk yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda yer alacak. 26 yaşındaki kaleci bu sezon Giresun'da 28 maçta oynadı ve kalesinde 36 gol gördü.

6Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

Karagümrük galibiyetinin ardından pazar günü izin yapan G.Saray, pazartesi Florya'da toplandı ve Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı. Omar ve Sacha Boey'e kavuşan sarıkırmızılı takımda Feghouli ve Mohamed sakatlıkları nedeniyle dev maça yetişmiyor.

7Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

Florya'da herkesin durumunu merak ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun ise sağ kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Hemen tedaviye alınan Kerem, dört gün boyunca topla çalışmayacak ve cumartesi günü idmanda kendisini denedikten sonra derbide oynayıp oynamayacağı belli olacak.

8Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

Domenec Torrent, Kerem'den gelecek habere göre iki farklı Fenerbahçe ilk 11'i belirledi. Yıldız futbolcu yetişmezse yerine Emre Kılınç forma giyecek.

9Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

Torrent'in derbide sahaya süreceği 10 Aslan kesinleşti. Muslera'nın önünde Omar-Nelsson-Marcao- Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.

10Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

Orta sahada merkezi kapatacak Taylan- Berkan ikilisini Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki Bafetimbi Gomis'e kenardan Ryan Babel destek verecek.

11Biri Terimin diğer Torrentin prensiydi Galatasarayda 2 ayrılık

 

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