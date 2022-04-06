• 06 Nisan 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
Biri Terim'in diğer Torrent'in prensiydi! Galatasaray'da 2 ayrılık
Bu sezon Süper Lig'de kabus geçiren Galatasaray'da iki ayrılığın hemen hemen kesinleştiği öğrenildi. Taraftarların büyük tepki gösterdiği oyuncu daha şimdiden eşyalarını toplarken, Torrent tarafından transfer edilen genç yeteneğin ise dev kulübe geri dönüş hazırlıklarına başladığı bildirildi.
• 06 Nisan 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeki isim olan İsmail Çipe geleceğiyle ilgili kararını verdi.
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OKAN KOCUK DÖNECEK PENA DA GİDECEK
Galatasaray'da gelecek sezon İsmail Çipe'nin ayrılık kararının almasının ardından, Barcelona'dan kiralanan kaleci Inaki Pena Katalan ekibine dönecek. Aslan'da sezon öncesinde GZT Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen file bekçisi Okan Kocuk yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda yer alacak. 26 yaşındaki kaleci bu sezon Giresun'da 28 maçta oynadı ve kalesinde 36 gol gördü.
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Domenec Torrent, Kerem'den gelecek habere göre iki farklı Fenerbahçe ilk 11'i belirledi. Yıldız futbolcu yetişmezse yerine Emre Kılınç forma giyecek.
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