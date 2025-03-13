Biri mühendis diğeri öğretmen... Şehir hayatından bıktılar, topraksız tarıma başladılar! Aracısız satış yapıyorlar
Birçok kişi şehir hayatından yakınıyor. Özellikle büyükşehirlerde çalışan beyaz yakalılar güneye yerleşme hayali kurarken çok az sayıda kişi bu hayalini gerçeğe dönüştürebiliyor. İstanbul'da şehir hayatının yorduğu harita mühendisi Cevahir Kaşkır (42) ile coğrafya öğretmeni eşi Özge Yaman Kaşkır (42) hayallerini gerçekleştirmeyi başardı, İzmir’in Urla ilçesinde topraksız tarım üreticisi oldular. İşte mühendis ve öğretmen çiftin ilham veren hikayesi...
İHA
• 13 Mart 2025 - 11:20 • Son Güncelleme:
İHA
• 13 Mart 2025 - 11:20 • Son Güncelleme: