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MagazinBiran Damla Yılmaz'dan menajer Neşe Erberk'e dava
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• 22 Nisan 2022 - 16:06 • Son Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz'dan menajer Neşe Erberk'e dava

Ünlü dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile davalık oldu. Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'a 57 bin TL'lik komisyonu ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Kendisine başlatılan icra takibini durduran Yılmaz, karşı dava olarak Erberk Ajans'a sözleşmeden kaynaklı alacak davası açtı. Yılmaz, sözleşme kapsamında araştırma yapılmasını talep etti.

• 22 Nisan 2022 - 16:06 • Son Güncelleme:
1Biran Damla Yılmazdan menajer Neşe Erberke dava
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Ünlü dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile davalık oldu.

2Biran Damla Yılmazdan menajer Neşe Erberke dava

Erberk, Yılmaz'ın diziden aldığı paradan kendisine ödenmesi gereken 57 bin TL'lik komisyon ücretini alamadığını belirtti.

357 BİNLİK KOMİSYON

57 BİNLİK KOMİSYON

Neşe Erberk, komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Kasım 2019'da icra takibi başlattı.

4Biran Damla Yılmazdan menajer Neşe Erberke dava

Yılmaz'ın itirazı üzerine icra takibi durduruldu. Aralarındaki dava devam ederken bir davada Biran Damla Yılmaz'dan geldi.

5DAVA AÇTI

DAVA AÇTI

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran genç oyuncu, sözleşmenin feshedilme sebebi olarak Erberk Ajans'ın yeterli düzeyde olmadığını, ajansa ödenecek bir komisyon ücreti olmadığını ileri sürdü.

6Biran Damla Yılmazdan menajer Neşe Erberke dava

Sözleşme kapsamında araştırma yapılmasını talep eden Yılmaz sözleşmeden kaynaklanan alacak davası açtı.

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