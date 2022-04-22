• 22 Nisan 2022 - 16:06 • Son Güncelleme:
Biran Damla Yılmaz'dan menajer Neşe Erberk'e dava
Ünlü dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile davalık oldu. Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'a 57 bin TL'lik komisyonu ödemediği gerekçesiyle davalık oldu. Kendisine başlatılan icra takibini durduran Yılmaz, karşı dava olarak Erberk Ajans'a sözleşmeden kaynaklı alacak davası açtı. Yılmaz, sözleşme kapsamında araştırma yapılmasını talep etti.
• 22 Nisan 2022 - 16:06 • Son Güncelleme:
1
Ünlü dizi oyuncusu Biran Damla Yılmaz, Erberk Ajans'ın sahibi Neşe Erberk ile davalık oldu.
3
4
6