Bir zamanlar insanların önünden bile geçmeye korktuğu Zindankapı, artık görülmek için sıraya girilen bir mekan haline geldi.
Bursa surlarının 6 kapısından biri olan, yüzyıllar önce işkencelerin yapılıp, infazların gerçekleştirildiği Zindankapı, 2 bin 500 yıl sonra sanatla hayat buldu. Bitinya Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine tanıklık eden, 19’uncu yüzyıla kadar hürriyeti kısıtlayıcı cezalar ile işkence ve infaz gibi durumlar için de kullanılan Zindankapı, zamanında insanların önünden bile geçmeye korktuğu bir yerken, bugün ise görülmek için sıraya girilen bir mekan haline geldi. Girişinde, infazların gerçekleştirildiği 'Kanlı Kuyu'nun bulunduğu 3 kuleli Zindankapı, 2021 yılından bu yana dijital sergi alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
• 01 Nisan 2025 - 13:52 • Son Güncelleme:
Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
• 01 Nisan 2025 - 13:52 • Son Güncelleme: