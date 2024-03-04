Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur! İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne'nin batı kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.