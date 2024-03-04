Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur! İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...
Haberler Gündem Haberleri Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur! İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...
ABONE OL

Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur! İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Kar yağışı ve yağmur için tarih verildi. Kar yağacak iller belli oldu. Sağanak yağmur İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde etkili olacak. Yılın bahar öncesi son soğuk günlerini yaşayacağımız tarih belli oldu. Soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği açıklandı. Kar yağışı beklenen iller tek tek açıklandı. Ayrıca Meteoroloji, 2 il için 'turuncu' 14 il için 'sarı' uyarı verdi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

İHA-DHA
• 04 Mart 2024 - 21:27 • Son Güncelleme:
İHA-DHA
• 04 Mart 2024 - 21:27 • Son Güncelleme:
1 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne'nin batı kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

2 HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3 RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege’de yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

4 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne'nin batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege’de yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6 ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Aydın’da yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için yarın fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın yarın (Salı) ilk saatlerden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

9 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sarı kodla yayınlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, rüzgârın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde 40 ila 70 kilometre hızlarında kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu illerin yüksek kesimlerinde rüzgarın 60 ila 80 kilometre bölü saat hızında kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenirken, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Fırtınanın yarın 06.00 ile 16.00 saatleri arasında etkili olacağı değerlendiriliyor.

10 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi, Muğla için önce şiddetli ve gök gürültülü yağış uyarısı yaparken, son oyarak fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde rüzgarın, yarın (05.03.2024 Salı) sabah ilk saatlerden itibaren, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerinde fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

11 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle; 2 ilimizde turuncu uyarı, 14 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilerin illerimiz: Muğla, Antalya. Sarı uyarı verilen illerimiz: Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya ve Karaman. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

12 MUĞLA İÇİN TURUNCU UYARI

MUĞLA İÇİN 'TURUNCU' UYARI

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası yarın yapılması planlanan Bodrum- Datça ve Bodrum- İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Fırtınanın gece yarısından itibaren başlayıp, yarın saat 18.00'e kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi. Öte yandan Meteoroloji, yarın saat 08.00'den itibaren Muğla ve çevresi için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

13 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Muğla için 'turuncu' kod uyarısı yapılırken, AFAD Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

14 İZMİRDE SAĞANAK BEKLENİYOR

İZMİR'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

İzmir genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiği belirtilerek, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 07.00'den itibaren İzmir genelinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiği duyuruldu. Yağışın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

15 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yer alan ve Denizli’nin de aralarında bulunduğu 16 il için sarı ve turuncu kodla uyarı verdi. Meteoroloji verilerine göre yarın kentin tamamında kuvvetli fırtınanın yaşanabileceği açıklandı.

16 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaman zaman kısa süreli fırtınanın saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde saatte 60-80 kilometre hızla esmesi beklendiğini belirtti. Yapılan açıklama, “Beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

17 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Öte yandan bazı illerde de bu hafta kar yağışı bekleniyor.

18 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Özellikle yurdun doğu kesiminde karla karışık yağması beklenen hava olayı günlerce sürecek.

19 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Salı günü başlayacak kar yağışı cumartesi gününe kadar sürecek.

20 Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Bu illerin başlıcaları: Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Hakkari...