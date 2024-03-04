Bir yandan kar yağışı diğer yanda sağanak yağmur! İller belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir...
Kar yağışı ve yağmur için tarih verildi. Kar yağacak iller belli oldu. Sağanak yağmur İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde etkili olacak. Yılın bahar öncesi son soğuk günlerini yaşayacağımız tarih belli oldu. Soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği açıklandı. Kar yağışı beklenen iller tek tek açıklandı. Ayrıca Meteoroloji, 2 il için 'turuncu' 14 il için 'sarı' uyarı verdi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
İHA-DHA
• 04 Mart 2024 - 21:27 • Son Güncelleme:
İHA-DHA
• 04 Mart 2024 - 21:27 • Son Güncelleme: