Bir uçta diğer uca karla kaplanacak! Meteoroloji verileri: İstanbul'da hava kar topluyor! Asıl yağış haftasonu

SABAH İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞDI

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kartal ilçesinin yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.ÖĞLEDEN SONRASINA DİKKATCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da bugün öğleden sonra biraz daha fazlalaşacak, alçak semtlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Gece ise kara dönüştürecek büyük ihtimalle. Çok kuvvetli bir kar değil ama kar görülecek. Çarşamba, Perşembe ve cuma sabahına kadar bu tür hava devam edecek gibi görünüyor. İstanbul’da yağan kar erimezse 2 santimi geçecek.