Bir uçta diğer uca karla kaplanacak! Meteoroloji verileri: İstanbul'da hava kar topluyor! Asıl yağış haftasonu
Meteoroloji ve AKOM İstanbul'da asıl kar yağışının hafta sonu olacağını belirtiyor. Peş peşe uyarıların geldiği kurumlardan 27 il için sarı kod alarmı verildi. İstanbul'un ilçelerinde kar yağışının devam etmesi sonrası vatandaşların da merakı devam ediyor. Sıcaklıklarda ani düşüşlerin yaşandığı bugünlerde havanın kar topladığını söyleyen uzmanlar, kar yağışının devam edeceğini ifade ediyor.
• 06 Şubat 2025 - 11:05 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 11:05 • Son Güncelleme: