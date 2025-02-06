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Bir uçta diğer uca karla kaplanacak! Meteoroloji verileri: İstanbul'da hava kar topluyor! Asıl yağış haftasonu

Meteoroloji ve AKOM İstanbul'da asıl kar yağışının hafta sonu olacağını belirtiyor. Peş peşe uyarıların geldiği kurumlardan 27 il için sarı kod alarmı verildi. İstanbul'un ilçelerinde kar yağışının devam etmesi sonrası vatandaşların da merakı devam ediyor. Sıcaklıklarda ani düşüşlerin yaşandığı bugünlerde havanın kar topladığını söyleyen uzmanlar, kar yağışının devam edeceğini ifade ediyor.

• 06 Şubat 2025 - 11:05 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 11:05 • Son Güncelleme:
1Bir uçta diğer uca karla kaplanacak Meteoroloji verileri: İstanbulda hava kar topluyor Asıl yağış haftasonu

İstanbul'da gün içerisinde devam eden kar yağışının asıl hafta sonu bir anda bastıracağının altını çizen uzmanlar, diğer yandan Meteoroloji'nin verilerini açıkladı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha karşı etkisini artırdı. İstanbul'da özellikle Anadolu yakasının kar altında kalması sonrası Avrupa yakası kar yağışının hafta sonu daha da şiddetleneceğini belirttiler. Taksim Meydanı’nda bulunan yerli ve yabancı turistler kar yağışı esnasında fotoğraf çekildi. Gelin hava sıcaklıklarına ve kar yağışının İstanbul'da devam edip etmeyeceğine birlikte bakalım.

2Bir uçta diğer uca karla kaplanacak Meteoroloji verileri: İstanbulda hava kar topluyor Asıl yağış haftasonu



Anadolu Yakası'nın Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy, Ümraniye gibi ilçelerinde gün boyu devam eden yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultanbeyli'de evlerin çatıları, park halindeki arabaların üstü ve bazı sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye mevkisinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sürücüler yavaş ilerledi.

3Bir uçta diğer uca karla kaplanacak Meteoroloji verileri: İstanbulda hava kar topluyor Asıl yağış haftasonu



Öte yandan, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda araçlar, yağışın da etkisiyle yoğunlaşan trafikte ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda da Sultangazi ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok ilçede zaman zaman kar yağışı etkili oldu.

4Bir uçta diğer uca karla kaplanacak Meteoroloji verileri: İstanbulda hava kar topluyor Asıl yağış haftasonu

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'un yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

5Bir uçta diğer uca karla kaplanacak Meteoroloji verileri: İstanbulda hava kar topluyor Asıl yağış haftasonu

Sakarya ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Sakarya'nın Karasu ilçesinde yüksek kesimlerdeki mahallelerde sabah başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Bölgede, kapalı yol bulunmadığı öğrenildi.Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda da kar yağışı başladı.Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi'nde kar yağışı, güzel görüntü oluşturdu.Karadeniz sahil yolunun Bartın-Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra-Kurucaşile yolu, kar yağışıyla beyaza büründü. Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullananlar, karla kaplı ormanların arasından kıvrılıp uzayan kara yolu boyunca güzel manzara eşliğinde seyahat etme imkanı buldu.

6Bir uçta diğer uca karla kaplanacak Meteoroloji verileri: İstanbulda hava kar topluyor Asıl yağış haftasonu



Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayındırlık, Kuruçeşme ve Umuttepe mevkisi ile Körfez İlimtepe, Derince Sevindikli, Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı, Kartepe ve Başiskele Aytepe mevkileri karla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını kentin yüksek mahallelerinde sürdürüyor.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ile Keltepe Kayak Merkezi'nde de etkili oldu.Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar görüldü. Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli, Topuk yaylaları ile Gölyaka ilçesinin yüksek rakımlı köyleri, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da sahil şeridinin bir kısmı kar yağışının ardından beyaza büründü. Düzce kent merkezinde de aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

7SABAH İSTANBULUN YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞDI

SABAH İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞDI

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kartal ilçesinin yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu görüldü.ÖĞLEDEN SONRASINA DİKKATCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da bugün öğleden sonra biraz daha fazlalaşacak, alçak semtlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Gece ise kara dönüştürecek büyük ihtimalle. Çok kuvvetli bir kar değil ama kar görülecek. Çarşamba, Perşembe ve cuma sabahına kadar bu tür hava devam edecek gibi görünüyor. İstanbul’da yağan kar erimezse 2 santimi geçecek.

813-14 ŞUBATTA YENİDEN İSTANBUL’A KAR GELİYORProf. Dr. Şen, 13, 14 şubatta kar yağışı İstanbul’a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir.

13-14 ŞUBATTA YENİDEN İSTANBUL’A KAR GELİYORProf. Dr. Şen, 13, 14 şubatta kar yağışı İstanbul’a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir.

. Şen, 13, 14 şubatta kar yağışı İstanbul’a tekrar geliyor. Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir.

9BARTIN

BARTIN

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimler ile Bartın-Kurucaşile ve Bartın-Karabük yolunda etkili oldu. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması yaptı.

10SİVAS

SİVAS

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Sivas’ta akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

11230 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

230 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI



Sivas'ta aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 230 yerleşim yerinin yolu, yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan yerleşim yeri yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

12KAYSERİ

KAYSERİ



Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yağışla birlikte kent beyaza bürünürken, belediye ekipleri de kar nedeniyle kapanan yolları ve kaldırımları açtı. Yağışla birlikte bazı park ve bahçelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

13SAMSUNDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

SAMSUN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI



Samsun güne kar yağışıyla uyandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle İlkadım ilçesinde etkili olan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorluk çekti. Sürücüler yollarda kontrollü ilerlerken, yoğun trafik dikkat çekti.

14ERZİNCAN

ERZİNCAN



Kar ve tipinin daha çok etkili olduğu Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Erzincan Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti.

BUGÜN 24, YARIN 27 KENTTE SARI ALARMMeteoroloji bugün 24 kent için sarı alarm verdi. İşte o iller: "Antalya, Bursa, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Yalova, Düzce..

Yarın, "Adana, Antalya, Bursa, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye, Düzce" için alarm verildi.