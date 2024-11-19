Bir hastalık geçirdi hayatı değişti! Yaşlı çift 7 yıldır her gün bunu yapıyor

“Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı güzel tepki veriyor”

Hayır işinde en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlatan Yıldız, “Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı güzel tepki veriyor. Bir kişi çıkıyor ama bir kasa elmanın içinde birkaç tane çürük çıkar. Birisi geliyor niye dağıtıyorsun bırak diyor. Bazı kesim ise Allah razı olsun diyor, bu bana yeterli. Ayakta olduğum sürece devam edeceğim. Ben eşimle beraber yapıyorum, o olmasa zaten yapamam. O bana malzemeleri söyler ben alırım. O da sağolsun çorbayı yapıyor. Arabaya birlikte yükleriz, o evde kalır, ben gelirim dağıtırım bu şekilde. En büyük destekçim de eşim” şeklinde konuştu.Çorba içen Nevzat Baran, “Sağolsun burada güzel bir uygulama. Hastaneden çıkanların başında bir sürü telaş var. Çıkanlar buraya gelip nefes alıp çorbasını içiyor. Teşekkür ediyoruz” dedi.