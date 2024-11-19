Bir hastalık geçirdi hayatı değişti! Yaşlı çift 7 yıldır her gün bunu yapıyor

“İnsanların duasını almaya çalışıyorum, tek amacım bu”
Geçirdiği ameliyatlar sonrası kendini hayır işlerine veren Lokman Yıldız, “Ben çok büyük ameliyat geçirdim. 3 sefer bağırsak rahatsızlığımdan dolayı operasyon geçirdim. ‘Yarabbim beni bu dertten kurtar, emekli olunca sana çok hizmet edeceğim' dedim. O amaçla başladım bu işe. Şu anda 62 yaşındayım. Devam edeceğim söz verdim, ömrüm olduğunca devam edeceğim. Emekli olduktan bir sene sonra limonata ile başladım. Vatandaşlardan güzel tepki aldım. Beğenilmesi üzerine Allah nasip ederse çorba yapıp dağıtacağım dedim. Daha sonra işte hedeflediğim gibi çorba ekmeğe başladım. 7 sene oldu, yılbaşında 8 olacak. İnsanların duasını almaya çalışıyorum, tek amacım bu, başka bir amacım yok” dedi.