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Binlerce kişinin umut kapısı! Hasat dönemi başladı

Osmaniye'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Kadirli turpu, hasat döneminde kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

• 18 Aralık 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 18 Aralık 2024 - 15:49 • Son Güncelleme:
1Binlerce kişinin umut kapısı Hasat dönemi başladı

Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Kadirli'de coğrafi işaret tescilli turpun hasadına başlandı.

2Binlerce kişinin umut kapısı Hasat dönemi başladı

Tarım işçilerince tarlalardan toplanan turplar, Savrun Çayı'nda yıkanıp toprağından arındırılıyor.

3Binlerce kişinin umut kapısı Hasat dönemi başladı



Boyutlarına göre ayrıldıktan sonra paketlenen ürünler, kilogramı 10-15 liradan alıcı buluyor.

Turp rekoltesinin, verim döneminin sıcak geçmesi ve yağışların az olması nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 34 düşüşle 105 bin ton olması bekleniyor.

4Binlerce kişinin umut kapısı Hasat dönemi başladı

Kadirli Ziraat Odası 2. Başkanı Mustafa Serin, AA muhabirine, turp yetiştiriciliğinin ilçede 5 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

5Binlerce kişinin umut kapısı Hasat dönemi başladı

Mevsimin sıcak geçtiğini belirten Serin, "Kadirli turpunun ülkeye getirisi çok yüksek. Bu sene fiyatlar çok iyi ancak verimde maalesef kuraklığa bağlı düşüş var. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Ürünün fiyatının iyi olmasına seviniyoruz." dedi.

6Binlerce kişinin umut kapısı Hasat dönemi başladı

Üretici Mustafa İlker Öz de rekoltenin düştüğünü ifade ederek, "Geçen yıl turpun kilogramı 5 liraydı şu an 10-15 lira arasında. Bu sene 1000 dekar alanda ekim yaptık. Verimimiz düştü ancak fiyat yüksek olunca yüzümüz güldü." diye konuştu.