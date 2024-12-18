Binlerce kişinin umut kapısı! Hasat dönemi başladı

Mevsimin sıcak geçtiğini belirten Serin, "Kadirli turpunun ülkeye getirisi çok yüksek. Bu sene fiyatlar çok iyi ancak verimde maalesef kuraklığa bağlı düşüş var. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Ürünün fiyatının iyi olmasına seviniyoruz." dedi.