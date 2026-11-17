BİM 17 Kasım 2026 kataloğu yayınlandı! BİM'e bugün neler geldi? İşte Salı indirimleri
BİM 17 Kasım 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kasım ayının üçüncü haftasında BİM market raflarında yerini alan yeni indirimli ürünler, alışveriş yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde. BİM 17 Kasım Salı kataloğunda temel gıda ürünlerinden kahvaltılıklara, süt ve süt ürünlerinden atıştırmalıklara kadar birçok seçenek bulunuyor. Özellikle 5 litrelik zeytinyağı, dana kangal sucuk, tereyağı, peynir, pirinç, makarna ve protein ürünleri yeni haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Peki, BİM'e bugün hangi ürünler geldi? BİM 17 Kasım 2026 Salı aktüel kataloğunda neler var? BİM'de zeytinyağı, tereyağı, sucuk ve peynir fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM indirimli ürünler listesinde hangi fırsatlar bulunuyor? İşte 17 Kasım 2026 BİM aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesi...
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BİM 17 Kasım 2026 Salı indirimli ürünler kataloğu, haftalık market alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlerin yakın takibinde. BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel katalogda mutfak ihtiyaçlarından kahvaltılık ürünlere, dondurulmuş gıdalardan tatlı ve atıştırmalıklara kadar pek çok ürün satışa sunuluyor. 17 Kasım BİM kataloğunda 5 litre natürel sızma zeytinyağı 995 TL, 500 gram dana kangal sucuk 319 TL, 5 kilogram yerli pilavlık pirinç 275 TL ve 700 gram tereyağı 419 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Yeni katalogda süt, yoğurt, peynir, ton balığı ve makarna çeşitlerinin yanı sıra sporcu beslenmesine yönelik ürünler de bulunuyor. Peki, 17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürün kaç liradan satılıyor? BİM Salı indirimleri ne zaman başlayacak? İşte yeni haftanın fırsat ürünleri ve fiyatları...
BİM 17 KASIM 2026 KATALOĞU YAYINLANDI MI?
BİM'in 17 Kasım 2026 Salı günü için hazırladığı yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın önerileri kapsamında satışa sunulan ürünler arasında temel gıda, süt ve süt ürünleri, şarküteri, dondurulmuş gıda ve atıştırmalık çeşitleri bulunuyor.
Yeni katalogda özellikle mutfak alışverişi yapanların sıkça tercih ettiği zeytinyağı, pirinç, makarna, bulgur, tereyağı ve peynir çeşitleri dikkat çekiyor.
BİM'in 17 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olan ürün listesinde farklı kategorilerde çok sayıda seçenek yer alıyor.
BİM'E BUGÜN HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER GELDİ? 17 KASIM 2026 SALI FİYAT LİSTESİ
BİM 17 Kasım 2026 aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve satış fiyatları belli oldu. Yeni haftada 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı 995 TL, 3'lü ton balığı paketi 165 TL ve 5 kilogram yerli pilavlık pirinç 275 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.
BİM 17 Kasım Salı temel gıda ürünleri fiyat listesi:
Alsan Natürel Sızma Zeytinyağı 5 litre: 995 TL
Fide Ton Balığı 3x160 gram: 165 TL
Filiz Makarna Çeşitleri 500 gram: 28,50 TL
Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gram: 72,50 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kilogram: 275 TL
Saban Bulgur Çeşitleri 2,5 kilogram: 85 TL
Aly Tortilla Lavaş 450 gram: 69 TL
Calve Ranch Sos XL 380 gram: 89,50 TL
Tat Acılı Ketçap 390 gram ve Acılı Sriracha 350 gram: 99,50 TL
Tat Domates Püresi 3x200 gram: 49,50 TL
Gourmy Çeşni Çeşitleri 80-90 gram: 49,50 TL
BİM 17 KASIM 2026 SUCUK, PEYNİR, SÜT VE TEREYAĞI FİYATLARI
BİM'in yeni haftaya özel kataloğunda kahvaltılık ve şarküteri ürünleri de geniş yer tutuyor. Dana kangal sucuk, tereyağı, tost peyniri, eritme peyniri ve süt çeşitleri alışveriş listelerinde öne çıkıyor.
BİM 17 Kasım Salı kahvaltılık ve süt ürünleri fiyatları:
Namet Dana Kangal Sucuk 500 gram: 319 TL
SEK %0,5 Yağlı Süt 1 litre: 42,50 TL
Yörsan Tereyağı 700 gram: 419 TLx
BİM 17 Kasım Salı kahvaltılık ve süt ürünleri fiyatları:
Namet Dana Kangal Sucuk 500 gram: 319 TL
SEK %0,5 Yağlı Süt 1 litre: 42,50 TL
Yörsan Tereyağı 700 gram: 419 TL
BİM 17 KASIM KATALOĞUNDA PROTEİN ÜRÜNLERİ DE VAR
BİM 17 Kasım Salı aktüel kataloğunda spor yapanların ve protein ürünlerini tercih edenlerin ilgisini çekebilecek farklı seçenekler de bulunuyor.
Protein tozu, kreatin, pirinç kreması ve kolajen ürünleri yeni haftanın kataloğunda yer alıyor.
BİM 17 Kasım sporcu ürünleri fiyatları:
Ahududu Aromalı Kolajen 250 gram: 449 TL
High Protein Çikolatalı Kek Aromalı 400 gram: 899 TL
Mass Gainer Çikolata Aromalı 1,3 kilogram: 799 TL
Protein Ocn Aromasız Kreatin 750 gram: 699 TL
Kurabiye ve Krema Aromalı Pirinç Kreması 1,5 kilogram: 369 TL
BİM 17 KASIM 2026 ÇİKOLATA VE ATIŞTIRMALIK FİYATLARI
Yeni haftanın BİM kataloğunda çikolata, kek, kurabiye ve şekerleme çeşitleri de yer alıyor. Özellikle kakaolu fındık kreması, oyuncaklı sürpriz yumurta ve çikolata çeşitleri dikkat çekiyor.
BİM 17 Kasım Salı atıştırmalık ürünler fiyat listesi:
Peripella Kakaolu Fındık Kreması 350 gram: 199 TL
Kinder Joy Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 20 gram: 42,50 TL
Eszet Sütlü İnce Çikolata 75 gram: 79 TL
SEK Meyve Nektarı 1 litre: 59,50 TL
Ülker Badem Kraker 135 gram: 35 TL
Bebeto Pick/Mix Karışık Yumuşak Şeker 650 gram: 159 TL
Falım Karanfil Aromalı Şekersiz Sakız 5x7 gram: 45 TL
Milka Fındıklı Pralin Çikolata 105 gram: 159 TL
Eti Paykek Mozaik Kek 200 gram: 45 TL
Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 gram: 59 TL
Ülker Cocostar Sütlü Çikolatalı Hindistan Cevizli Gofret 32 gram: 29,50 TL
Tibers Frambuaz Dolgulu Pankek 55 gram: 27 TL
Ülker Laviva Sütlü Çikolata Dolgulu Yer Fıstıklı Bar 45 gram: 29,50 TL