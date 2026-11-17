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BİM 17 Kasım 2026 Salı indirimli ürünler kataloğu, haftalık market alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlerin yakın takibinde. BİM'in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel katalogda mutfak ihtiyaçlarından kahvaltılık ürünlere, dondurulmuş gıdalardan tatlı ve atıştırmalıklara kadar pek çok ürün satışa sunuluyor. 17 Kasım BİM kataloğunda 5 litre natürel sızma zeytinyağı 995 TL, 500 gram dana kangal sucuk 319 TL, 5 kilogram yerli pilavlık pirinç 275 TL ve 700 gram tereyağı 419 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Yeni katalogda süt, yoğurt, peynir, ton balığı ve makarna çeşitlerinin yanı sıra sporcu beslenmesine yönelik ürünler de bulunuyor. Peki, 17 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürün kaç liradan satılıyor? BİM Salı indirimleri ne zaman başlayacak? İşte yeni haftanın fırsat ürünleri ve fiyatları...