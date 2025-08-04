Bilinçsiz avcılık denizi vuruyor: Bir basketbol sahası büyüklüğünde ağ çıkardı!

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Prof. Dr. Adnan Ayaz ve ekibi bu yıl yapılan çalışmalarda bir basketbol sahası büyüklüğünde gırgır ağı ve bir basketbol sahası büyüklüğünde hayalet ağı denizden çıkardı. Çalışmaları farkındalık oluşturmak için yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Ayaz, "Çalışmalara haziran ayında başladık. Şu anda Ayvalık bölgesinde çalışıyoruz. Haziran'ın 23'ünde denizde bir gırgır ağı parçasını kaldırdık. Bir hafta sonra da bir çalışma yaptık. O gidişimizde de denizden bir trol ağı kaldırdık. Bu bölgede hayalet ağlarla ilgili aldığımız bazı istihbaratlar var, çalışacağız" ifadelerini kullandı.