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Bilim dünyasına kazandırıldı! Ege'de keşfedildi: Türkiye denizlerinde ilk kez görüldü

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim ekosisteminin sonucunda akademisyenlerimiz bilim literatürüne önemli katkılar sunuyor. Su Ürünleri Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar danışmanlığında, Dr. Deniz Erdoğan Dereli tarafından yürütülen çalışma sonucunda yeni bir denizel omurgasız türü literatüre eklendi. " dedi.

• 26 Mayıs 2025 - 11:01 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2025 - 11:01 • Son Güncelleme:
1Bilim dünyasına kazandırıldı Egede keşfedildi: Türkiye denizlerinde ilk kez görüldü

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar danışmanlığında, Dr. Deniz Erdoğan Dereli tarafından yürütülen doktora tez çalışması kapsamında yeni bir denizel omurgasız türü keşfedildi.

2Bilim dünyasına kazandırıldı Egede keşfedildi: Türkiye denizlerinde ilk kez görüldü

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Bentoloji Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen detaylı taksonomik incelemeler sonucunda, "Spinosphaera latachaeta" türü bilim dünyasına kazandırıldı.

3Bilim dünyasına kazandırıldı Egede keşfedildi: Türkiye denizlerinde ilk kez görüldü

Keşfi hakkında bilgi veren Dr. Deniz Erdoğan Dereli, "Bu keşif, Türkiye’nin Ege Denizi kıyıları ile Çanakkale Boğazı’ndan, 27 ila 80 metre derinlikteki yumuşak çamur habitatından örneklenen terebellid bireyleri üzerinde yapılan morfolojik incelemelerle ortaya konmuştur. Spinosphaera latachaeta, dünyada oldukça nadir bulunan Spinosphaera cinsine ait olup, bu cinsin Akdeniz’den bildirilen ilk kaydı ve Türkiye denizlerinden tanımlanan ilk türüdür. Ayrıca, bu çalışma cinsin Akdeniz’deki ilk kaydını içermesiyle Akdeniz biyoçeşitliliği için de önem taşımaktadır. Tanımlanan bu türle birlikte, literatürde cinse ait toplam tür sayısı 6’dan 7’ye yükselmiştir" dedi.

4Bilim dünyasına kazandırıldı Egede keşfedildi: Türkiye denizlerinde ilk kez görüldü

Dr. Deniz Erdoğan Dereli, "Çalışma, yalnızca yeni bir türün keşfini sunmakla kalmayıp, Türkiye’nin denizel biyoçeşitliliğinin hâlâ büyük ölçüde keşfedilmeyi bekleyen birçok tür barındırdığını göstermektedir. Bu nedenle, bentik canlıların taksonomik olarak incelenmesi büyük önem taşımakta; yapılacak ileri araştırmalarla, bu türlerin ekosistemdeki yeri, işlevi ve rollerinin daha iyi aydınlatılması gerekmektedir" diye konuştu.

5Bilim dünyasına kazandırıldı Egede keşfedildi: Türkiye denizlerinde ilk kez görüldü