Bilim dünyasına kazandırıldı! Ege'de keşfedildi: Türkiye denizlerinde ilk kez görüldü
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim ekosisteminin sonucunda akademisyenlerimiz bilim literatürüne önemli katkılar sunuyor. Su Ürünleri Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar danışmanlığında, Dr. Deniz Erdoğan Dereli tarafından yürütülen çalışma sonucunda yeni bir denizel omurgasız türü literatüre eklendi. " dedi.
• 26 Mayıs 2025 - 11:01 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2025 - 11:01 • Son Güncelleme: