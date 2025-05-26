Bilim dünyasına kazandırıldı! Ege'de keşfedildi: Türkiye denizlerinde ilk kez görüldü

Keşfi hakkında bilgi veren Dr. Deniz Erdoğan Dereli, "Bu keşif, Türkiye’nin Ege Denizi kıyıları ile Çanakkale Boğazı’ndan, 27 ila 80 metre derinlikteki yumuşak çamur habitatından örneklenen terebellid bireyleri üzerinde yapılan morfolojik incelemelerle ortaya konmuştur. Spinosphaera latachaeta, dünyada oldukça nadir bulunan Spinosphaera cinsine ait olup, bu cinsin Akdeniz’den bildirilen ilk kaydı ve Türkiye denizlerinden tanımlanan ilk türüdür. Ayrıca, bu çalışma cinsin Akdeniz’deki ilk kaydını içermesiyle Akdeniz biyoçeşitliliği için de önem taşımaktadır. Tanımlanan bu türle birlikte, literatürde cinse ait toplam tür sayısı 6’dan 7’ye yükselmiştir" dedi.