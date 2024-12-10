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GündemBeyoğlu'nda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı
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Beyoğlu'nda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

Beyoğlu'nda müşteri gibi davranan sivil polisler, kısa mesafeye gitmek istemeyen taksiciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taksicinin Karaköy'den Şişhane'ye gitmek isteyen sivil polisi almak istemediği anlar görülürken kısa mesafe götürmek istemeyen ve müşteri seçtiği tespit edilen taksicilere cezai işlem uygulandı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
• 10 Aralık 2024 - 16:58 • Son Güncelleme:
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
• 10 Aralık 2024 - 16:58 • Son Güncelleme:
1Beyoğlunda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri; kısa mesafe gitmek isteyen yolcuları almayan, yolcu seçen ve kurallara uymayan taksi şoförlerine yönelik Beyoğlu'nda denetim yaptı.

2Beyoğlunda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

Karaköy Tramvay istasyonu önünde gerçekleştirilen denetimlerde müşteri gibi davranan sivil polisler, kısa mesafeye gitmek istemeyen taksicileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kurallara uymadığı tespit edilen iki taksi şoförüne cezai işlem uygulanırken taksiler trafikten menederek otoparka çekildi.

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'GÜNLÜK KAZANCIMIZ BİN LİRA ONU DA CEZAYA VERİYORUZ'

Karaköy'de taksisine binen sivil polisi kısa mesafe diye Şişhane'ye götürmek istemeyen taksi şoförü denetleme noktasında durdurularak kendisine cezai işlem uygulandı. Taksi de trafikten menedilerek otoparka çekildi.

4Beyoğlunda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

Kendisine ceza kesilmesine tepki gösteren taksici, “Aracı saat 13.00'te teslim edeceğimi polis memuruna söylüyorum, bana diyor ki, beni neden Şişhane'ye götürmüyorsun? Ben Sefaköy'ün taksisiyim, saat 12.40 ve benim Sefaköy'e bu aracı yetiştirmem lazım.

5Beyoğlunda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

Ben bu aracı geç verdiğim zaman ne olacak, benim yevmiyemden kesilecek yine. Aracı teslim edeceğim için yolcu almak istemedim. Şişhane de bana ters kalıyor.

6Beyoğlunda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

Çünkü sahilden direkt gideceğim Sefaköy'e. Sivil polis olsun, normal müşteri olsun benim için fark etmez ki, Millet nereye gitmek istiyorsa oraya götürüyorum. Ben dün akşam saat 11.00'den beri çalışıyorum bu saate kadar. Ve 01.00'de aracı teslim etmem lazım. Günlük kazancımız bin lira onu da cezaya veriyoruz. Çok mu güzel bir şey" şeklinde konuştu.

7KISA MESAFE DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR

'KISA MESAFE DAHA ÇOK KAZANDIRIYOR'

Yine kısa mesafeye yolcu almak istemediği için cezai işlem uygulanan başka bir taksi şoförü ise, “Yakın mesafe olduğu için yürüyerek gidebilirsiniz dedim, yolcu almak istemediğimden değil.

8Beyoğlunda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

Yürüyerek gidebilirsiniz dedim yoksa yolcu seçtiğimden falan değil. Mesafe yakın olduğu için, trafik de var kendisinin zaman kaybetmemesi için yürüyerek gidebilirsiniz dedim.

9Beyoğlunda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

Kısa mesafe daha çok kazandırıyor aslında. 30 lira ile açılıyor, sürekli kısa mesafe alsam daha faydalı, bizim için daha karlın aslında. Sürekli yaptığım bir şey değil ama bir kere yaptım o da denk geldi bana" şeklinde konuştu.