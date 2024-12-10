Beyoğlu'nda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı
Beyoğlu'nda müşteri gibi davranan sivil polisler, kısa mesafeye gitmek istemeyen taksiciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taksicinin Karaköy'den Şişhane'ye gitmek isteyen sivil polisi almak istemediği anlar görülürken kısa mesafe götürmek istemeyen ve müşteri seçtiği tespit edilen taksicilere cezai işlem uygulandı.
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
• 10 Aralık 2024 - 16:58 • Son Güncelleme:
Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
• 10 Aralık 2024 - 16:58 • Son Güncelleme: