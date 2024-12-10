Beyoğlu'nda kısa mesafe götürmeyen taksici, polisin gizli kamerasına takıldı

Çünkü sahilden direkt gideceğim Sefaköy'e. Sivil polis olsun, normal müşteri olsun benim için fark etmez ki, Millet nereye gitmek istiyorsa oraya götürüyorum. Ben dün akşam saat 11.00'den beri çalışıyorum bu saate kadar. Ve 01.00'de aracı teslim etmem lazım. Günlük kazancımız bin lira onu da cezaya veriyoruz. Çok mu güzel bir şey" şeklinde konuştu.