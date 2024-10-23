Beyoğlu'nda gece kulübünde rezalet! Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi.