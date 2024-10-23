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GündemBeyoğlu'nda gece kulübünde rezalet! Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...
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Beyoğlu'nda gece kulübünde rezalet! Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...

Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Yapılan sıradışı partide kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL, (DHA)
• 23 Ekim 2024 - 21:39 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL, (DHA)
• 23 Ekim 2024 - 21:39 • Son Güncelleme:
1Beyoğlunda gece kulübünde rezalet Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi.

2Beyoğlunda gece kulübünde rezalet Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...

Tolga T. ve Laden S. tarafından organize edilen partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi.

3Beyoğlunda gece kulübünde rezalet Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...

20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın düzenlendi. Yapılan baskın sırasında içeride parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü.

4Beyoğlunda gece kulübünde rezalet Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...

Polis ekipleri bir kadını demir kafesten çıkarken, köle durumundaki bir kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı.

5Beyoğlunda gece kulübünde rezalet Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...

Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınırken, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

632 GÖZALTIDAN 8’İ TUTUKLU

32 GÖZALTIDAN 8’İ TUTUKLU

Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7Beyoğlunda gece kulübünde rezalet Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...

Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.