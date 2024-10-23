Beyoğlu'nda gece kulübünde rezalet! Sıradışı partiye baskın: Demir kafes, kırbaçlanan kadın...
Beyoğlu'nda bir gece kulübünde düzenlenen partiye polis baskın yaptı. Yapılan sıradışı partide kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, partiye katılanların kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alınırken emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Doğan Can CESUR / İSTANBUL, (DHA)
• 23 Ekim 2024 - 21:39 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL, (DHA)
• 23 Ekim 2024 - 21:39 • Son Güncelleme: