Beykoz açıklarında karaya oturan gemide can pazarı! Bakan Uraloğlu açıkladı: 13 personel tahliye edildi

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“DENİZDE GÖZLE GÖRÜLÜR BİR KİRLİLİĞE RASTLANMADI”



Uraloğlu, ihbarın ardından Kurtarma-6 ve Kurtarma-11 römorkörleri ile Bayrak-1 botunun bölgeye sevk edildiğini bildirerek olumsuz hava koşullarının denizden müdahaleyi güçleştirdiğini vurguladı.Geminin saat 03.56'da karaya oturduğunu belirten Uraloğlu, gemi kaptanının tahliye talebi üzerine kara tahlisiye ekiplerinin çalışmaya başladığını aktardı.

Uraloğlu, olumsuz hava koşullarına rağmen söz konusu ekiplerin kurduğu geleneksel varagele sistemiyle gemideki tüm personelin tahliyesinin tamamlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:“Varagele sistemi saat 06.12'de kuruldu ve ilk personel saat 06.28'de tahliye edildi. 13 personelin tamamı saat 06.55 itibarıyla emniyetli şekilde kurtarıldı. Tahliye edilen personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. İlk gözlemlerde denizde gözle görülür bir kirliliğe rastlanmadı.”