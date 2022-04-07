Beyin hücrelerini yeniliyor! Günde sadece bir fincan yeterli...

KAHVE

Kahve uyanık kalmak ve konsantre olmak için kullanılan en yaygın tercihlerin başında gelir. Kahvenin içerisindeki kafein, beyinde adenozin denilen ve uykulu hissetmeye neden olan maddenin salınımını engelleyerek uyanıklığı arttırır. 2018'de yapılan bir araştırmada ise kafein tüketiminin beynin işleme kapasitesini artırabileceği görüldü. Araştırmacılar, kafeinin karmaşık ve değişken olan beyin aktivitelerinde genel bir artışa sebep olduğunu tespit etmiş. Bu aktivitelerin artışı beynin aynı anda daha fazla bilgiyi işlemesine de katkıda bulunuyor.