Kayahan'ın kızı Beste Açar yeni aşkını duyurdu!
Nikâh tarihini açıkladığı Oksal Erev'den "Şahsıma haddini aşan müdahaleler" açıklamasıyla ayrılan Beste Açar, aradığı aşkı Evren Bölek'te buldu. Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkıcı kızı Açar ile iş insanı, Ramazan Bayramı'nda Antalya'da tatil yapıyor.
Beste Açar, geçtiğimiz kasım ayında sosyal medyada yaptığı paylaşım ile 2 Şubat 2022 tarihinde Oksal Erev'le nikah masasına oturacaklarını duyurmuştu. 47 yaşındaki Açar, kalp ve yüzük emojileriyle birlikte "Sihir açığa çıkmak üzere yıllarca bekleyebilir" mesajını yazmıştı.
"HAYAT ARKADAŞIM, EŞİM, CANIM"
Oksal Erev ise "Beni düşünen, empati kurmaya bilen, hep ama hep pozitif olup bana hayatın en güzel tarfalarını gösteren bir güzel ile ömür boyu birlikte olmak... İşte 'mutlu son' diye ben buna derim. Beste çok özel bir kadın. Yıllar süren arkadaşlığımız sırasında da karakterine, huyuna, bu kadar kaos içinde bile dingin olan yaşantısına hayran olduğum gerçek bir hanımefendiydi. Şimdi ise hayat arkadaşım, eşim, canım olacak. İlişkimizin başladığı günden bu yana yolladığınız mesajlar da ne kadar doğru bir yola girdiğimizin sağlaması oldu sanki. Herkes mutlu. iyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü isim, basına yansıyan çıkan haberlerin ardından dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Açar, ayrılığın nedenine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:
İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. Son üç ay içinde yaşadığım tutarsız öfke, kontrolsüz duygu durumları, şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde eskiden arkadaşım olan kişiyle 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren hiçbir ilişkim kalmamıştır. Basında çıkan haberlere cevap vermek için ilk ve son açıklamamdır. Daha fazla bu konuyla bir gündem oluşturmak niyetinde değilim. Şu anda yaşadığımız dünyada ilgilenilmesi, merak edilmesi, araştırılması ve yapılması gereken çok ama çok mühim şeyler var. Saygılarımla.
'SADECE SEN'
Beste Açar, gündem olan açıklamasından yaklaşık iki ay sonra 'yeni aşk' haberiyle adından söz ettirdi. Şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Evren Bölek ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşkını duyurdu.