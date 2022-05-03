Kayahan'ın kızı Beste Açar yeni aşkını duyurdu!

"HAYAT ARKADAŞIM, EŞİM, CANIM"

Oksal Erev ise "Beni düşünen, empati kurmaya bilen, hep ama hep pozitif olup bana hayatın en güzel tarfalarını gösteren bir güzel ile ömür boyu birlikte olmak... İşte 'mutlu son' diye ben buna derim. Beste çok özel bir kadın. Yıllar süren arkadaşlığımız sırasında da karakterine, huyuna, bu kadar kaos içinde bile dingin olan yaşantısına hayran olduğum gerçek bir hanımefendiydi. Şimdi ise hayat arkadaşım, eşim, canım olacak. İlişkimizin başladığı günden bu yana yolladığınız mesajlar da ne kadar doğru bir yola girdiğimizin sağlaması oldu sanki. Herkes mutlu. iyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.