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Gündem Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında facia 'geliyorum' demişti! Yangının neden çıktığı belli oldu
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Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında facia 'geliyorum' demişti! Yangının neden çıktığı belli oldu

Beşiktaş’ta, gece kulübü yangınında 29 kişi, ihmal zincirinin kurbanı oldu. Gece kulübünde 29 can alan ‘kaçak tadilat’ faciasının altından ihmaller zinciri çıktı. Tadilat yapan işçiler ölüm kapanında sıkışıp can verirken kulüpte hiçbir yangın önlemi alınmamış. Beşiktaş Belediyesi 2018’de diskotek olan ruhsatı eğlence mekânına çevirirken, itfaiye raporunu talep etmemiş. Gece kulübüne ait son itfaiye raporu ise 2006 yılına ait. İşte detaylar...

• 04 Nisan 2024 - 08:51 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2024 - 08:51 • Son Güncelleme:
1 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe’deki ‘Masquerade’ gece kulübünde yaşanan facianın hemen ardından yaptığı açıklamada, 2 mülkiye başmüfettişinin konuyla ilgili çalışmalara başladığını açıklamıştı.

2 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatmış, görevlendirilen savcılar polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte mekâna girerek incelemelerde bulunmuştu. Mülkiye müfettişleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hem mekânın ruhsatını veren Beşiktaş Belediyesi hem de diğer tüm kurumlardan belge ve bilgiler talep etti.

3 RUHSATTAKİ BİLGİLER YANLIŞ

RUHSATTAKİ BİLGİLER YANLIŞ

Soruşturma dosyasına giren evraklara göre, eğlence mekânının ilk ruhsatı 1987 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından diskotek olarak verilmiş-ti. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak görünüyor.

4 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

Binanın yöneticisi Şule Şakat’ın açıkladığı gibi, ruhsatta üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak gösterilmişti. Oysa ki ruhsattaki bilgiler hatalıydı. Binanın giriş ve çıkışı arkadaki bir kapıdan sağlanıyordu. Eksi 2’nci katta ise hiçbir çıkış kapısı yoktu.

5 SON İTFAİYE RAPORU 2006’DA

SON İTFAİYE RAPORU 2006’DA

İşletmeyle ilgili son itfaiye raporu 2006 yılında alındı. Mekân sahipleri ruhsatlarını değiştirmek istiyorlardı. İBB İtfaiyesi’ne başvuruldu. İtfaiye ekipleri inceleme yaptıkları mekânda olumsuzluklar tespit etti.

6 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

Mekân sahipleri bunun üzerine ruhsatı yenilemedi. Diskotek olarak görünen eski ruhsatla çalışmaya devam ettiler. 2018’de mekân sahipleri ruhsatı diskotekten çıkartıp eğlence mekânına çevirmek için Beşiktaş Belediyesi’ne müracaat etti. Ruhsat aynı yıl yenilendi.

7 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

Ancak ortada bir gariplik vardı. Beşiktaş Belediyesi ruhsat yenilerken İBB İtfaiyesi’nden mutlaka istenmesi gereken itfaiye raporunu istememişti. Ruhsattaki bilgiler de eski ruhsattaki gibi düzenlenmişti.

8 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

Mülkiye müfettişlerine gönderilen belgeler arasında, 2018 yılına ait bir itfaiye raporu da bulunamadı. O rapor alınsaydı, itfaiyeciler bir kez daha eksiklikleri tespit edecek, belki de bu facia yaşanmayacaktı.

9 ÖLÜM KORİDORU GEÇİT VERMEDİ

ÖLÜM KORİDORU GEÇİT VERMEDİ

Yangından hemen sonra binada inceleme yapan ekipten bir görevlinin Hürriyet’e anlattıkları, 29 kişinin nasıl öldüğünü de açıklıyordu. Gece boyu yüksek sesli müzik yayını yapılan mekândan sesin dışarı çıkmasını engellemek için, çıkış koridoru dahil tüm duvarlar ses yalıtım malzemesiyle kaplıydı.

10 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

Bunlar neredeyse benzinden bile hızlı yanan malzemelerdi. Üzerlerinin mutlaka yanmaz bir malzemeyle kapatılması gerekiyordu. Yangının olduğu gün, locaların yapımı sırasında kaynak makinesi kullanılmıştı.

11 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

İlk iki kaynak işleminden sonra üçüncü locanın kaynak işleri yapılıyordu. Bu sırada kaynaktan çıkan alevler ses yalıtım malzemelerini tutuşturdu. İşçiler alevleri söndürmek için yangın söndürme tüpü sıktıysa da başarılı olamadı. Alevler hızla yayıldı.

12 TEK ÇIKIŞ KAPISI BACA ETKİSİ YAPTI

TEK ÇIKIŞ KAPISI BACA ETKİSİ YAPTI

Mekânın tek çıkış kapısı eksi 1’inci kattaki dar koridordu. Bu koridorda ses izolasyonu yapılmıştı. Çıkış kapısı adeta baca etkisi yaparak alevleri körükledi. Tüm koridor alevler içinde kalmış, ses yalıtım malzemelerinin çıkarttığı duman ise içeriye dolmuştu.

13 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

Elektrikler kesilince içerisi zifiri karanlık oldu. Kaçmaya çalışsalar alevlerin içinde kalacakları için içeride kalmayı seçen işçilerin tümü dumandan boğularak öldü. Son ana kadar kurtulmayı deneseler de hiçbiri başaramadı. Normalde mekânın yangın söndürme sistemi vardı. Alevler ya da duman nedeniyle devreye girmesi gerekiyordu ancak çalışmadı.

14 TEK KURTULUŞ KÜÇÜK BİR CAMDI

TEK KURTULUŞ KÜÇÜK BİR CAMDI

Masquerade binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katlarında olduğu için pencereleri yok. Mekândaki tek pencere, eksi 1’inci katın en arka kısmındaki yönetim odasında bulunuyor.

15 Beşiktaştaki gece kulübü yangınında facia geliyorum demişti Yangının neden çıktığı belli oldu

Bu pencere bilgisayar ekranından az daha büyük boyutta. Çok şişman olmayan bir kişi buradan geçebilir. Pencereden çıkan kişinin 5 metre yükseklikten atlaması gerekiyor. İçerideki işçilerin tek kurtulma şansları bu pencere olabilirdi ancak o pencerenin orada olduğunu bilmeleri mümkün değildi.

16 BÖYLE BAŞLADI

BÖYLE BAŞLADI

Yangının ilk başlama anının videosu da ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kayıtlarına göre, kaynak yapılırken çıkan alevler aşırı yanıcı ses yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Bu esnada yangını fark eden işçilerin oraya doğru koşarak müdahale etmeye çalıştıkları da görülüyor.