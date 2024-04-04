Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında facia 'geliyorum' demişti! Yangının neden çıktığı belli oldu
Beşiktaş’ta, gece kulübü yangınında 29 kişi, ihmal zincirinin kurbanı oldu. Gece kulübünde 29 can alan ‘kaçak tadilat’ faciasının altından ihmaller zinciri çıktı. Tadilat yapan işçiler ölüm kapanında sıkışıp can verirken kulüpte hiçbir yangın önlemi alınmamış. Beşiktaş Belediyesi 2018’de diskotek olan ruhsatı eğlence mekânına çevirirken, itfaiye raporunu talep etmemiş. Gece kulübüne ait son itfaiye raporu ise 2006 yılına ait. İşte detaylar...
• 04 Nisan 2024 - 08:51 • Son Güncelleme:
• 04 Nisan 2024 - 08:51 • Son Güncelleme: