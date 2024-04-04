Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında facia 'geliyorum' demişti! Yangının neden çıktığı belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatmış, görevlendirilen savcılar polis ve itfaiye ekipleriyle birlikte mekâna girerek incelemelerde bulunmuştu. Mülkiye müfettişleri ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hem mekânın ruhsatını veren Beşiktaş Belediyesi hem de diğer tüm kurumlardan belge ve bilgiler talep etti.