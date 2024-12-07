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GündemBeşiktaş'ta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık! Hırsız Escobar yakalandı
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Beşiktaş'ta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık! Hırsız Escobar yakalandı

Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un(63) evine demir parmaklıklara tırmanarak giren bir şüpheli, camı kırarak girdiği dairenin kasasındaki toplam değeri 3 buçuk milyon lira olan mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameralarından adım adım takip edilen şüpheli Franco Antonio Escobar, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalandı. Şili uyruklu olduğu öğrenilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 07 Aralık 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 07 Aralık 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık Hırsız Escobar yakalandı

Olay 13 Kasım günü saat 20.30 sıralarında Kuruçeşme'de meydana geldi. İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork, ailesiyle birlikte dışarı çıktı.

2Beşiktaşta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık Hırsız Escobar yakalandı

Bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı.

3Beşiktaşta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık Hırsız Escobar yakalandı

Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı. Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

454 KAMERADAN 32 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

54 KAMERADAN 32 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İETT otobüsüne bindiğini tespit etti.

5Beşiktaşta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık Hırsız Escobar yakalandı

Toplam 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına alana ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J.(28) olduğunu tespit etti.

6Beşiktaşta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık Hırsız Escobar yakalandı

Belirlenen otele giden ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada, İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat,

7Beşiktaşta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık Hırsız Escobar yakalandı

4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida, 2 çift inşaat eldiveni, akbil ve sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

8ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.