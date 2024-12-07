Beşiktaş'ta İsviçreli iş adamının evinden milyonluk hırsızlık! Hırsız Escobar yakalandı
Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un(63) evine demir parmaklıklara tırmanarak giren bir şüpheli, camı kırarak girdiği dairenin kasasındaki toplam değeri 3 buçuk milyon lira olan mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameralarından adım adım takip edilen şüpheli Franco Antonio Escobar, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalandı. Şili uyruklu olduğu öğrenilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 07 Aralık 2024 - 11:52 • Son Güncelleme:
Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)
• 07 Aralık 2024 - 11:52 • Son Güncelleme: