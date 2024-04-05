Beşiktaş'ta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay! Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

“250 METREKAREDE BİR TÜP SAYISI BELİRLENMESİ GEREKİYORDU”

Değerlendirmelerine devam eden Yasa, “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik bunu belirlemiş. Maksimum 250 metrekareye bir tüp olacak şekilde tüp sayısının belirlenmesi gerekiyordu. Alanın metrekaresi ve kaç katlı olduğu da önem taşıyor. Orada yeteri kadar tüp olsaydı ve bir de en önemli hususlardan biri personelin de bu tüpleri kullanmayı biliyor olması lazım. Tüpü kullanmayı bilmiyorsa, siz istediğiniz kadar koyun faydalı olmayacaktır. Koyulan tüpün de yanan malzemenin cinsine göre uygun olması gerekiyor.” diye konuştu.