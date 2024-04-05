Beşiktaş'ta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay! Binanın mimarı gerçeği itiraf etti
İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde bulunan ‘Masquerade’ isimli mekanda 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Binanın mimarı 'çıkış vardı, ben çizdim' diyerek gerçeği itiraf etti. Öte yandan Beşiktaş'taki yangın soruşturmasında 9 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İşte detaylar...
DHA/İHA
• 05 Nisan 2024 - 14:36 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 05 Nisan 2024 - 14:36 • Son Güncelleme: