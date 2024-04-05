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Gündem Beşiktaş'ta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay! Binanın mimarı gerçeği itiraf etti
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Beşiktaş'ta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay! Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde bulunan ‘Masquerade’ isimli mekanda 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Binanın mimarı 'çıkış vardı, ben çizdim' diyerek gerçeği itiraf etti. Öte yandan Beşiktaş'taki yangın soruşturmasında 9 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İşte detaylar...

DHA/İHA
• 05 Nisan 2024 - 14:36 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 05 Nisan 2024 - 14:36 • Son Güncelleme:
1 Beşiktaşta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

İstanbul Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübü yangının ardından binanın mimarlarından Mehmet Enver Horozoğlu konuştu.

2 Beşiktaşta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

Binanın projesinin kendisinin çizdiğini belirten Horozoğolu, "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Üstte balkon vardı. Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.

3 Beşiktaşta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

4 Beşiktaşta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

Facianın meydana geldiği gece kulübünde inceleme devam ederken, binanın mimarı Zeki Öztekin’in yanında çalışan mimar Mehmet Enver Horozoğlu, projeyi kendisinin çizdiğini söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972’de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, yangın sonrası binadaki son durumu görmeye geldi.

5 “ÇIKIŞ VARDI, BEN ÇİZDİM HATIRLIYORUM

“ÇIKIŞ VARDI, BEN ÇİZDİM HATIRLIYORUM"

Horozoğlu, "Ben okulu 1971’de bitirdim. O esnada imzaları Zeki Öztekin atıyordu, ben onun yanında çalışıyordum. Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik. 1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi.

6 Beşiktaşta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum. Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan.. Onları tamamen çizmiştim. Bundan sonra da Kasımpaşa’da bir sinema salonu çizdik.

7 Beşiktaşta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.

8 “ÜZÜLDÜM

“ÜZÜLDÜM"

Horozoğlu, "Emekliyim, yaşım 77, Zeki belki vefat etmiştir. Bakmak için geldim. Kiracım haber verdi, üzüldüm. Proje bende değil, bende olsaydı inceler bakardım. İmzayı Mimar Zeki Öztekin atıyordu, ben yanında çalışıyordum" dedi.

9 Beşiktaşta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

Öte yandan Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa, o anları değerlendirdi, benzer olayların yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

10 “TAHMİNLERDE BULUNMUŞTUK, DOĞRU ÇIKTI”

“TAHMİNLERDE BULUNMUŞTUK, DOĞRU ÇIKTI”

Yangının çıktığı anın görüntülerini değerlendiren Yasa, “Bu görüntüler ortaya çıkmadan önce, biz tahminler bulunmuştuk. İçeride muhtemelen tadilat sırasında kullanılan yanıcı maddelerin ve kimyasalların tutuşması kaynaklı bir yangın olabileceği öngörüsünde bulunmuştuk. Bu doğru çıktı. İçeride bulunan kimyasal maddeler ve tadilat malzemeleri kaynak sırasında çıkan kıvılcımlardan tutuşuyor ve kaçış ve giriş yolu olarak kullanılan bölümü kapatarak insanların dışarı kaçmasını engelliyor.” şeklinde konuştu.

11 YAĞMURLAMA SİSTEMİ OLMASI GEREKİRDİ”

"YAĞMURLAMA SİSTEMİ OLMASI GEREKİRDİ”

Yangın anını değerlendirerek, yangın anında yapılabilecekler hakkında bilgi veren Levent Yasa, “Özellikle bizim ilk müdahale aracı olarak kullanmakta olduğumuz kuru kimyevi tozlu tüpler var bu tüpler her türlü yangında ilk müdahale olarak kullanılabilir. Bu yangın özelinde konuşursak içeride bir kimyasal maddeden başlayan ve izolasyon, inşaat malzemesinden başlayan bir yangın söz konusu. İlk müdahale yapılsa dahi, söndürmekte tam başarı olamama ihtimali yüksek. Çünkü, içeride yüksek miktarda yanıcı madde var. Her tüpün bir söndürme kapasitesi var, kullanılan tüpler 6 kilogramlık olduğundan dolayı kapasiteleri çok geniş değil.

12 Beşiktaşta gece kulübü yangınıyla ilgili şoke eden detay Binanın mimarı gerçeği itiraf etti

Suyla müdahale edilebilir mi? Sıvı kimyasal yoksa ve katı maddeler yanıyorsa suyla müdahale doğrudur. Fakat, kovadan atılan suyun söndürme etkisi olmaz, daha yoğun ve fazla miktarda suyla müdahale edilmesi gerekiyordu. Bunun için de yönetmeliklere uygun şekilde dizayn edilmiş olan yangın dolabı ya da sabit söndürme sistemleri, yağmurlama sistemleri gibi sistemlerin olması gerekiyordu ki oradaki yangına tam olarak müdahale edilebilsin.” dedi.

13 “250 METREKAREDE BİR TÜP SAYISI BELİRLENMESİ GEREKİYORDU”

“250 METREKAREDE BİR TÜP SAYISI BELİRLENMESİ GEREKİYORDU”

Değerlendirmelerine devam eden Yasa, “Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik bunu belirlemiş. Maksimum 250 metrekareye bir tüp olacak şekilde tüp sayısının belirlenmesi gerekiyordu. Alanın metrekaresi ve kaç katlı olduğu da önem taşıyor. Orada yeteri kadar tüp olsaydı ve bir de en önemli hususlardan biri personelin de bu tüpleri kullanmayı biliyor olması lazım. Tüpü kullanmayı bilmiyorsa, siz istediğiniz kadar koyun faydalı olmayacaktır. Koyulan tüpün de yanan malzemenin cinsine göre uygun olması gerekiyor.” diye konuştu.

14 “TÜPLERİN AYLIK DENETLENMESİNİ İSTİYORUZ”

“TÜPLERİN AYLIK DENETLENMESİNİ İSTİYORUZ”

Yangından kurtulan bir işçinin ifadesinde kullandığı, “Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı.” sözlerini yorumlayan Yasa, “Yangın tüpleri yönetmeliklere göre 4 yılda bir değiştirilmek zorundadır.

15 YANGINDAN KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

YANGINDAN KURTULAN İŞÇİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Faciaya gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde yaşanan faciayı anlatan Ercan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan'ın olduğunu söyledi. 20 Mart'tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirten Ercan E., "Mekanda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu" dedi.

16 YANGIN TÜPÜ ÇALIŞMAMIŞ

YANGIN TÜPÜ ÇALIŞMAMIŞ

İfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir'in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., "Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı.