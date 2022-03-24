• 24 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
Beşiktaş'ta Alexander Sörloth sürprizi! Ve harekete geçildi!
Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla Leipzig'in yolunu tutan Sörloth'un Avrupa macerası istediği gibi gitmiyor. Son olarak İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralanan Norveçli golcü, burada da beklentilerin altında kaldı. İspanyol kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmayacağını belirtmesi üzerine Beşiktaş harekete geçti.
• 24 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
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Sezon başı ve devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşandı.
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