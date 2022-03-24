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BeşiktaşBeşiktaş'ta Alexander Sörloth sürprizi! Ve harekete geçildi!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Alexander Sörloth sürprizi! Ve harekete geçildi!
• 24 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth sürprizi! Ve harekete geçildi!

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve gösterdiği başarılı performansla Leipzig'in yolunu tutan Sörloth'un Avrupa macerası istediği gibi gitmiyor. Son olarak İspanyol ekibi Real Sociedad'a kiralanan Norveçli golcü, burada da beklentilerin altında kaldı. İspanyol kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmayacağını belirtmesi üzerine Beşiktaş harekete geçti.

• 24 Mart 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta Alexander Sörloth sürprizi Ve harekete geçildi
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Sezon başı ve devre arasında Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Alexander Sörloth konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

2Beşiktaşta Alexander Sörloth sürprizi Ve harekete geçildi

26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak forma giydiği İspanyol ekibi Real Sociedad, satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Leipzig'e bildirdi.

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Alman temsilcisinin de kadroda tutmak istemediği Norveçli forvet için böylece Beşiktaş yolları iyice açıldı.

4Beşiktaşta Alexander Sörloth sürprizi Ve harekete geçildi

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların daha önce kiralama teklifi yaptığı Sörloth için sezon sonu yeniden Leipzig'e teklif yapılacağı belirtildi.

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Güçlü fiziği, hava ve yerden şutlardaki ustalığının yanı sıra Süper Lig'i de tanıması nedeniyle forvet adayları arasında ilk sırada olan Viking için tüm şartların zorlanacağı kiralık olarak anlaşılamazsa satın alma teklifinde bulunulacağı kaydedildi.

6Beşiktaşta Alexander Sörloth sürprizi Ve harekete geçildi

Kulüp kariyerinde 273 maça çıkan Viking 86 gol, 38 asist üretti.

7Beşiktaşta Alexander Sörloth sürprizi Ve harekete geçildi

Alexander Sörloth bu gollerinin çoğunu ise Trabzonspor'da kaydetti. 1 sezon forma giydiği bordo-mavili takımda 33 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Sörloth'un milli takımında da 36 maçta 12 golü var.

8Beşiktaşta Alexander Sörloth sürprizi Ve harekete geçildi

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