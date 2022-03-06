Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu çiftinden kötü haber!
Berk Atan geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yeniden ayrıldı.
2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan'ın geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.
"BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"
Ancak Atan ve Yağcıoğlu, ilişkilerini sonlandırdı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yaptı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmadı.
TEKTAŞINI TAKTI
Öte yandan geçen sene yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, "Evet." yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.
"AYRILDIK"
Ancak çift, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.
"AYRILMADIK"
Daha sonra Atan ve Yağcıoğlu'nun ayrıldığı ileri sürülmüştü. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirmişti. Yağcıoğlu haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerini reddederek, "Bir kez ani bir sinirle ayrıldık, onda da birkaç saat sonra barıştık." demişti.
FB TV'DEKİ GÖREVİNİ BIRAKTI
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Yağcıoğlu, ilk olarak spor spikerliği ile tanınmıştı. FB TV’nin spikerliğini, attığı tweetler yüzünden bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe taraftarları, Selin Yağcıoğlu'nun FB TV'de çalışmaya başlamadan önce Galatasaray lehine Twitter'da yazdığı tweet'leri bulup, yayınlamış, bunun üzerine Twitter'da, "FB TV'de Selin Yağcıoğlu'nu istemiyoruz." diye kampanya başlatılmıştı.