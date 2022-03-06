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MagazinBerk Atan ile Selin Yağcıoğlu çiftinden kötü haber!
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• 06 Mart 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:

Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu çiftinden kötü haber!

Berk Atan geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yeniden ayrıldı.

• 06 Mart 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
1Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu çiftinden kötü haber
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2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan'ın geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

2BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK

"BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

Ancak Atan ve Yağcıoğlu, ilişkilerini sonlandırdı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık. Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yaptı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmadı.

3TEKTAŞINI TAKTI

TEKTAŞINI TAKTI

Öte yandan geçen sene yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, "Evet." yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.

"AYRILDIK"

Ancak çift, kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

4DOĞUM GÜNÜNDE BARIŞMIŞLARDI

DOĞUM GÜNÜNDE BARIŞMIŞLARDI

Atan, Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritmişti. Çift, Atan'ın 30. yaş gününde bir araya gelmişti. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

5AYRILMADIK

"AYRILMADIK"

Daha sonra Atan ve Yağcıoğlu'nun ayrıldığı ileri sürülmüştü. İkilinin fotoğraflarını silmesi ve birbirini takip etmeyi bırakması da iddiaları güçlendirmişti. Yağcıoğlu haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerini reddederek, "Bir kez ani bir sinirle ayrıldık, onda da birkaç saat sonra barıştık." demişti.

6EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanıştığı Gökhan Balarısı ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çift, çocukları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra boşandı. Yağcıoğlu'nun bu evliliğinden Su adında bir kızı var.

7FB TVDEKİ GÖREVİNİ BIRAKTI

FB TV'DEKİ GÖREVİNİ BIRAKTI

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Yağcıoğlu, ilk olarak spor spikerliği ile tanınmıştı. FB TV’nin spikerliğini, attığı tweetler yüzünden bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe taraftarları, Selin Yağcıoğlu'nun FB TV'de çalışmaya başlamadan önce Galatasaray lehine Twitter'da yazdığı tweet'leri bulup, yayınlamış, bunun üzerine Twitter'da, "FB TV'de Selin Yağcıoğlu'nu istemiyoruz." diye kampanya başlatılmıştı.

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