Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!

Bergen filmi hakkındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor! Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; daha önce de çeşitli gerilimlerin konuşulduğu ekipte, bu kez Orchestra Content’in sahibi Mine Şengöz ile filmin yönetmenleri ve senaristleri karşı karşıya geldi.