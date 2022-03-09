Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!
'Bergen'in galasında herkes başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’ın kırmızı halı stilini konuşurken, arka planda büyük tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı. Yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper ile senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın isimlerinin afişte yer almamasının krize neden olduğu, ihtarnamelerin havada uçuştuğu iddia edildi.
Bergen filmi hakkındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor! Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; daha önce de çeşitli gerilimlerin konuşulduğu ekipte, bu kez Orchestra Content’in sahibi Mine Şengöz ile filmin yönetmenleri ve senaristleri karşı karşıya geldi.
İHTARNAME ÇEKTİLER
Herkes galada Farah Zeynep Abdullah’ın kırmızı halı stilini konuşuyordu ama az kalsın yönetmenler bile galaya gitmeyecekti. Afişte isimlerinin yer alması için ihtarname çekerek Mine Şengöz’ü uyaran iki yönetmen, son dakika galaya katılma kararı aldı.
KAVGA 'BERGEN'İ DOĞRU AKTARMAK İÇİN ÇIKMIŞ!
Filmin proje tasarımını üstlenen Mine Şengöz, verdiği bir röportajda, yapımla ilgili çıkan problemlerin kaynağının “Bergen’in doğru anlaşılmaması ve doğru aktarılmasıyla ilgili olan direnç” olduğunu söylemişti. Şengöz’ün gösterdiği bu direnç, yapım boyunca çeşitli kavgaların fitilini ateşlemiş.