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MagazinBergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!
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• 09 Mart 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:

Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!

'Bergen'in galasında herkes başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’ın kırmızı halı stilini konuşurken, arka planda büyük tartışmalar yaşandığı ortaya çıktı. Yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper ile senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın isimlerinin afişte yer almamasının krize neden olduğu, ihtarnamelerin havada uçuştuğu iddia edildi.

• 09 Mart 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:
1Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı
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Bergen filmi hakkındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor! Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; daha önce de çeşitli gerilimlerin konuşulduğu ekipte, bu kez Orchestra Content’in sahibi Mine Şengöz ile filmin yönetmenleri ve senaristleri karşı karşıya geldi.

2Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı

Kavganın sebebi de tanıtım afişinde hiçbirinin isminin yer almaması. Afişte ne yönetmenler Mehmet Binay ve Caner Alper’in isimleri var, ne de senaristler Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt’ın!

3İHTARNAME ÇEKTİLER

İHTARNAME ÇEKTİLER

Herkes galada Farah Zeynep Abdullah’ın kırmızı halı stilini konuşuyordu ama az kalsın yönetmenler bile galaya gitmeyecekti. Afişte isimlerinin yer alması için ihtarname çekerek Mine Şengöz’ü uyaran iki yönetmen, son dakika galaya katılma kararı aldı.

4Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı

Kriz devam ediyor, çünkü 'Yakında Sinemalarda' afişinin ardından gelen '4 Mart’ta Sinemalarda' afişinde de sadece oyuncuların adı var.

5KAVGA BERGENİ DOĞRU AKTARMAK İÇİN ÇIKMIŞ

KAVGA 'BERGEN'İ DOĞRU AKTARMAK İÇİN ÇIKMIŞ!

Filmin proje tasarımını üstlenen Mine Şengöz, verdiği bir röportajda, yapımla ilgili çıkan problemlerin kaynağının “Bergen’in doğru anlaşılmaması ve doğru aktarılmasıyla ilgili olan direnç” olduğunu söylemişti. Şengöz’ün gösterdiği bu direnç, yapım boyunca çeşitli kavgaların fitilini ateşlemiş.

6İKİ YIL HAZIRLANDIĞI ROLE VEDA ETTİ

İKİ YIL HAZIRLANDIĞI ROLE VEDA ETTİ

Projenin başlangıcında yapım, ID İletişim ve TAFF’ın ortak imzasını taşıyacak, Bergen’i de ID’nin yıldızı Serenay Sarıkaya canlandıracaktı.

7Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı

Ancak önce TAFF çekildi projeden, sonra ID de çekilince, Serenay Sarıkaya iki yıl hazırlandığı bu role veda etmek zorunda kaldı.

8Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı

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Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!

Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!