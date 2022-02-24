• 24 Şubat 2022 - 11:50 • Son Güncelleme:
Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı! 'Bihter Ziyagil olmuşsun'
En son dijital bir platformda Atiye dizisinde oynayan Beren Saat, imaj değişikliğine gitti. Saç rengini değiştirip perçem de kestirerek stilini yenileyen ünlü oyuncuya, takipçileri, "Bihter Ziyagil olmuşsun!" yorumunu yaptı.
• 24 Şubat 2022 - 11:50 • Son Güncelleme:
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Son olarak dijital platformda yayınlanan Atiye dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Beren Saat, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.
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Yedi yıl önce evlendiği Kenan Doğulu ile yaşadıkları krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat imaj değiştirdi.
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