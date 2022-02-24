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MagazinBeren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı! 'Bihter Ziyagil olmuşsun'
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• 24 Şubat 2022 - 11:50 • Son Güncelleme:

Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı! 'Bihter Ziyagil olmuşsun'

En son dijital bir platformda Atiye dizisinde oynayan Beren Saat, imaj değişikliğine gitti. Saç rengini değiştirip perçem de kestirerek stilini yenileyen ünlü oyuncuya, takipçileri, "Bihter Ziyagil olmuşsun!" yorumunu yaptı.

• 24 Şubat 2022 - 11:50 • Son Güncelleme:
1Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun
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Son olarak dijital platformda yayınlanan Atiye dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Beren Saat, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

2Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

Yedi yıl önce evlendiği Kenan Doğulu ile yaşadıkları krizi atlatarak boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat imaj değiştirdi.

3Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

Saat'in yeni imajını çok beğenen hayranları "Resmen gençleşmişsin", “Bihter Ziyagil olmuşsun” yorumlarında bulundu.

4Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat'in yeni hali ortaya çıktı.

5Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

Eşi Kenan Doğulu ile bir dönem ayrılma noktasına gelen Beren Saat, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı...

6Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

"Tanıştığımızda 27 yaşındaydım. Kafam karışıktı. Ama artık kararlarımdan eminim ve Kenan’ı çok iyi tanıyorum."

7Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

"Birlikte yaratmak bizi çok besledi. Birbirimize yeniden hayran olma alanı tanıdık. Kenan ile çok mutluyuz. O süreci yaşamak gerekiyordu."

8Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

"Evliliğin doğası gereği eşler bir zaman sonra birbirinin sınırlarını öğreniyor. Ama müzik bambaşka bir alan. O bana sakin bir şekilde müzikal doğruları anlatmaya çalıştı."

9Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

"İnsanın kendi hayatında verdiği reaksiyonlar dizi diyaloglarına dönüyor. Hayatta her şeyi daha dramatik algılıyordum."

10Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

"Şimdi müzikal olarak algıladığım daha mutlu bir dönemdeyim. Birbirimizi geri kazandık. Birlikte yaratmak çok besleyici. Kenan’ın varlığı benim için büyük bir şans."

11Beren Saat imaj değiştirdi,yorum yağdı Bihter Ziyagil olmuşsun

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