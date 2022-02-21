• 21 Şubat 2022 - 12:54 • Son Güncelleme:
Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku'dan dikkat çeken paylaşımlar!
Eski eşinin ihanetine uğradığı yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen Berdan Mardini, İbo Show'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gönlünü yeni aşka açtığını dile getiren Mardini'nin Sırp sevgilisi paylaşımlarıyla dikkat çekti.
• 21 Şubat 2022 - 12:54 • Son Güncelleme:
1
Berdan Mardini, evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmıştı.
3
"ESKİ EŞE GÖNDERME"
Tatlıses'in "Bir düğüne gönderdim, başı yandı oğlanın" demesi üzerine, "Ama şimdi güzel, yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey. Bazı aşklar var, menfaat, kandırma... Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum" dedi.
4
Berdan Mardini, Kosovalı R&B şarkıcısı Morena Taraku ile uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor.
6
7
8