BENZİNDE ÖTV SİSTEMİ DEĞİŞTİ! Ekim, kasım ve aralık için yeni tutarlar belli oldu

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LPG’de de sistem değişti



1 Ekim’de yayımlanan düzenlemeyle LPG’de de eşel mobil sistemi sona erdi.



LPG türü ürünlerde kilogram başına son olarak 9,2190 TL olarak uygulanan ÖTV tutarı 11,3830 TL’ye yükseltildi.



Bu değişikliğin LPG otogaz fiyatına yaklaşık 1,48 TL artış olarak yansıması bekleniyor.



LPG’de benzinden farklı olarak kademeli artış yerine eşel mobil öncesindeki ÖTV sistemine dönüş yapıldı.



Motorinde ÖTV ne kadar?



Motorin için kademeli ÖTV uygulaması daha önce başlamıştı.



13 Ağustos 2026’da yayımlanan düzenlemeye göre motorinde litre başına ÖTV:



Eylülde: 3 TL



Ekimde: 6 TL



Kasımda: 9 TL



Aralıkta: 12 TL



1 Ocak 2027’den itibaren: 13,9006 TLolarak uygulanacak.



Böylece ekim ayı itibarıyla benzin ve motorinde ÖTV için kademeli geçiş modeli uygulanmış olacak.