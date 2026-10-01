BENZİNDE ÖTV SİSTEMİ DEĞİŞTİ! Ekim, kasım ve aralık için yeni tutarlar belli oldu
Benzinde ÖTV uygulamasında yeni dönem başladı. 1 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurşunsuz benzinde litre başına uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlendi. Yeni sistemde ÖTV tek seferde artırılmayacak; ekim, kasım ve aralık aylarında kademeli olarak yükseltilecek. Eşel mobil uygulaması da benzin ve LPG açısından sona ererken 95 oktan benzinde ÖTV ekimde 7,90 TL, kasımda 11,36 TL, aralıktan itibaren ise 14,8277 TL olacak.
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Akaryakıtta uzun süredir uygulanan eşel mobil sistemi 1 Ekim itibarıyla yeni bir aşamaya geçti. Resmî Gazete’de yayımlanan 11822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kurşunsuz benzinin ÖTV tutarları için aylara göre farklı rakamlar belirlendi.
Düzenlemenin temel farkı, benzindeki vergi artışının tek seferde değil üç aşamada uygulanacak olması.
Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına ÖTV ekim sonuna kadar 7,90 TL olarak uygulanacak. Kasım ayında tutar 11,36 TL’ye çıkacak, 1 Aralık 2026’dan itibaren ise 14,8277 TL olacak.
Benzinde ÖTV ne kadar oldu?
1 Ekim 2026 itibarıyla 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına ÖTV tutarı 7,90 TL olarak belirlendi.
Yeni takvim şöyle:
1-31 Ekim 2026: 7,9000 TL/litre
1-30 Kasım 2026: 11,3600 TL/litre
1 Aralık 2026 ve sonrası: 14,8277 TL/litreBöylece benzindeki ÖTV artışı üç aylık bir takvime yayıldı.
98 oktan benzinde yeni ÖTV tutarları
Düzenleme yalnızca 95 oktan benzini kapsamıyor. 98 oktan kurşunsuz benzin için de yeni ÖTV rakamları belirlendi.
98 oktan benzinde litre başına uygulanacak tutarlar şöyle:
1-31 Ekim 2026: 8,9000 TL/litre
1-30 Kasım 2026: 12,3600 TL/litre
1 Aralık 2026 ve sonrası: 15,5437 TL/litre
Yeni rakamlar doğrudan pompa satış fiyatını değil, litre başına alınan ÖTV tutarını gösteriyor.
Benzinde eşel mobil sistemi sona erdi
Yeni düzenlemeyle birlikte benzinde eşel mobil sistemi de sona erdi.Eşel mobil uygulaması, petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışların akaryakıt fiyatlarına etkisini vergi üzerinden sınırlamak amacıyla kullanılıyordu. Fiyatlarda yükseliş olduğunda ÖTV azaltılarak pompadaki artışın bir bölümünün tüketiciye yansıması engelleniyordu.
1 Ekim itibarıyla bu model benzinde sona ererken, yerine kademeli ÖTV uygulaması getirildi.Motorinde de daha önce benzer bir sisteme geçilmiş ve ÖTV tutarları aylara bölünerek artırılmaya başlanmıştı.
Benzine ne kadar zam geldi?
Yeni ÖTV düzenlemesinin pompa fiyatına etkisi de en çok merak edilen konulardan biri oldu.
Anadolu Ajansı’nın hesaplamasına göre eşel mobil sisteminin sona ermesiyle ÖTV’nin tek seferde eski seviyesine dönmesi halinde benzinin litre fiyatında yaklaşık 12,47 TL’lik bir artış gündeme gelecekti.Ancak ÖTV’nin kademeli uygulanmasıyla bu artışın tamamı 1 Ekim’de pompa fiyatına yansımadı.1 Ekim’deki düzenlemenin benzinin litre fiyatına yaklaşık 4,15 TL artış olarak yansıması bekleniyor.
Pompa fiyatlarında gerçekleşecek nihai rakam ise petrol fiyatı, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatı ve dağıtım maliyetleri gibi diğer unsurlara göre değişebiliyor.
Kasım ve aralıkta benzinde ÖTV yeniden artacak
Yeni sistemde en önemli ayrıntılardan biri de ÖTV tutarının önümüzdeki iki ayda yeniden değişecek olması.
95 oktan benzinde ekim ayında 7,90 TL olan litre başına ÖTV, 1 Kasım’da 11,36 TL’ye yükselecek.
1 Aralık’tan itibaren ise 14,8277 TL uygulanacak.Böylece aralık ayında benzindeki ÖTV, eşel mobil sistemi öncesindeki seviyeye ulaşacak.
Bu tarihlerde pompa fiyatlarının ne kadar değişeceği ise yalnızca vergi tutarına bağlı olmayacak. Petrol ve döviz piyasasındaki hareketler de nihai satış fiyatını belirlemeye devam edecek.
LPG’de de sistem değişti
1 Ekim’de yayımlanan düzenlemeyle LPG’de de eşel mobil sistemi sona erdi.
LPG türü ürünlerde kilogram başına son olarak 9,2190 TL olarak uygulanan ÖTV tutarı 11,3830 TL’ye yükseltildi.
Bu değişikliğin LPG otogaz fiyatına yaklaşık 1,48 TL artış olarak yansıması bekleniyor.
LPG’de benzinden farklı olarak kademeli artış yerine eşel mobil öncesindeki ÖTV sistemine dönüş yapıldı.
Motorinde ÖTV ne kadar?
Motorin için kademeli ÖTV uygulaması daha önce başlamıştı.
13 Ağustos 2026’da yayımlanan düzenlemeye göre motorinde litre başına ÖTV:
Eylülde: 3 TL
Ekimde: 6 TL
Kasımda: 9 TL
Aralıkta: 12 TL
1 Ocak 2027’den itibaren: 13,9006 TLolarak uygulanacak.
Böylece ekim ayı itibarıyla benzin ve motorinde ÖTV için kademeli geçiş modeli uygulanmış olacak.
Akaryakıtta 1 Ekim’de yeni dönem
1 Ekim 2026 itibarıyla akaryakıt vergilendirmesinde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi.
Benzinde eşel mobil sistemi sona erdi, ÖTV artışı ise üç aya yayıldı. 95 oktan benzinde litre başına vergi ekimde 7,90 TL, kasımda 11,36 TL ve aralıktan itibaren 14,8277 TL olacak.LPG’de ise eşel mobil öncesindeki ÖTV sistemine dönüldü.
Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki aylardaki seyri yalnızca bu vergi takvimine değil, petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlere de bağlı olacak.