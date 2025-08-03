Bekleyiş sona erdi, Tokat'ta hizmete açıldı! Tüm vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanacak
Kaynak : İHA
Tokat’ta herkesin ücretsiz olarak kullanabileceği tesis hizmete açıldı. 30 dönümlük alanda hizmete açılan tesis vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Tokat Belediyesi tarafından 30 dönümlük alan üzerine kurulan Gümenek Mesire Alanı, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için yeni bir nefes alanı sunan mesire alanının açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Mesire alanı hakkında bilgiler veren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "İklimi uygun olduğu için Tokatlılar piknik yapmayı seviyorlar. Çünkü yeşil bir şehiriz biz. Yüzde 46, neredeyse yüzde 50 oranında ormanlık bir alana sahip olan Tokat'ın en kıymetli yerlerinden biri olan Gümenek'i 30 dönümlük bir alanı açarak vatandaşımıza hizmet verme noktasında bir irade ortaya koyduk. Bu süreç pek o kadar kolay olmadı. Aslında geçen sene bunu açmayı planlıyorduk. Ama bazı ufak tefek talihsizlikler sonucunda açamadık. Öncelikle tüm milletvekillerimize müteşekkiriz. Gerçekten onların da katkılarıyla, destekleriyle Ankara'da biz de görüşmelerimiz neticesinde geçici olarak burayı devralarak küçük dokunuşlarla işte alanlarımızı yeniledik.
Yaklaşık 150 tane işte kamelyaya benzer oturak alanları yerleştirdik. Eksiklerimiz şüphesiz vardır. Ama zaman içerisinde buradaki yoğunluğa göre revize edilecektir. Mescitlerimizi yaptık, büfemizi koyduk. Hem kadın mescidimiz hem erkekler için mescidimiz, kadın tuvaleti, erkek tuvaleti özellikle gelen hanımefendilerin çocuklarının hani bebekleriyle alakalı giderebilecekleri tüm ihtiyaçları karşılayacak odaları da tertipledik. Mangallarımızı koyduk. Ama ben de şundan çok keyif alıyorum. Kamelyalar, oturaklar çok güzel ama ben çimde oturmayı, yerde oturmayı daha çok seviyorum. Biraz da öyle alanları özellikle bol bol olması için de ayrı bir talimatlandırmıştım. Sağ olsun arkadaşlarımız da büyük özveri ve gayretle bunu gerçekleştirdiler" dedi.