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GündemBeklenen kar yağışı başlıyor! Sibirya soğukları kapıda, AKOM'dan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat
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Beklenen kar yağışı başlıyor! Sibirya soğukları kapıda, AKOM'dan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kara bırakıyor. İstanbul'a beklenen kar geliyor. AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba ve Perşembe günü yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceğini açıklarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

• 01 Şubat 2025 - 16:07 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2025 - 16:07 • Son Güncelleme:
1Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

İstanbul'a beklenen kar geliyor. Pazartesi günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) tarafından İstanbul’da Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

2Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, hafta sonuna kadar ılıman hava şartları devam edecek.

3SİBİRYA SOĞUKLARI PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK

SİBİRYA SOĞUKLARI PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK

Kent genelinde 3 Şubat Pazartesi’den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek.

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı beklendiği kent genelinde Çarşamba günü 1-5 santim aralığında, Perşembe günü ise 10 ila 20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir.

Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

4PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre;

5İSTANBUL İÇİN TARİH NETLEŞTİ: KAR GELİYOR

İSTANBUL İÇİN TARİH NETLEŞTİ: KAR GELİYOR

Öte yandan Şubat ayına girilmesiyle birlikte kış koşulları yeniden kendini hissettirecek. İstanbul yeni haftayla birlikte soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. Meteoroloji'nin hava durumu haritasına göre 5-6 Şubat arasında İstanbul için kar alarmı verildi. Pazartesi günü Trakya'da başlayan kar yağışının Salı gününden itibaren İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.

6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşabilir.

7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.

6VATANDAŞLARA UYARI: BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

VATANDAŞLARA UYARI: BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ

AKOM, Pazartesi itibarıyla İstanbul’da buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak.

Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor.

Şehir genelinde sıcaklıkların 2 Şubat’tan itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği ve 3-10 Şubat arasında bu şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.

7ART ARDA UYARILAR GELDİ: BUZLANMA, DON VE SİS GÖRÜLEBİLİR

ART ARDA UYARILAR GELDİ: BUZLANMA, DON VE SİS GÖRÜLEBİLİR

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloj,'den alınan bilgilere göre, bölgelerdeki hava durumu ise şöyle;

9MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

10EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

11AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

12İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

13BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

14ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

15DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 4°C

Az bulutlu ve açık

16GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

17Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat
18AKOM:SİBİRYA SOĞUKLARI

AKOM:SİBİRYA SOĞUKLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkez (AKOM), İstanbul için soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı kaydedildi.

19Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Şırnak Valiliğine bağlı il özel idare personeli kış aylarında kar yağışının en çok yaşandığı Beytüşşebap ilçesinde seferberlik ilan etti.

20Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Yüksek rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda kalan aileler için kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmaya çalışan ekipler, 5 gündür karla mücadele ediyor.

21Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Önümüzdeki 5 Şubat'ta hatta 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek. Ayın 11'ine kadar soğuk hava etkili olacak. İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesinin tamamı, İç Anadolu bölgesi, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Anadolu da kar yağışları gözükecek. Kar yağışları bazı bölgelerde yoğun görülebilir buna dikkat etmek lazım. Önümüzdeki hafta 4-5'i gibi başlayacak soğuk hava girişi 10-11'ine kadar devam edecek.

22Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat
23Beklenen kar yağışı başlıyor Sibirya soğukları kapıda, AKOMdan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

24HAVA DURUMUNDA 2024 YILININ ENLERİ AÇIKLANDI

HAVA DURUMUNDA 2024 YILININ ENLERİ AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Türkiye’de gerçekleşen meteorolojik rekor verilerini açıkladı. Buna göre en sıcak gün 20 Haziran’da 47,8 derece ile