Beklenen kar yağışı başlıyor! Sibirya soğukları kapıda, AKOM'dan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat
İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kara bırakıyor. İstanbul'a beklenen kar geliyor. AKOM'dan art arda uyarılar geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Çarşamba ve Perşembe günü yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların sıfırın altına düşeceğini ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santimetreye ulaşabileceğini açıklarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
• 01 Şubat 2025 - 16:07 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2025 - 16:07 • Son Güncelleme: