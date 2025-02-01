Beklenen kar yağışı başlıyor! Sibirya soğukları kapıda, AKOM'dan uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu



EDİRNE °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı