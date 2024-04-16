Beklenen İstanbul depreminde metro ve tüneller ne kadar güvenli? Uzmanında açıklamalar

TÜNELLERİN DEPREMDE YIKILMA OLASILIĞI ÇOK AZ

"Teknik olarak tünellerin depremde yıkılma olasılığı binalardan çok daha azdır. Bu husus, yaşanan depremler sonucunda da açıkça ortaya çıkar. İnsanları endişelendiren durum, kapalı bir alanda kalmaktır. Yer altı yapıları deprem yükünü aktaracağı bir temel olmadığı için, gerilme ve deplasmanları çevreleyen zemine aktarır. Zemin ve kaya, depremlerin neden olduğu sarsıntıya karşı bir nevi tampon görevi görerek doğal destek sağlar. Ancak çok büyük depremlerde özellikle yumuşak zemin içerisindeki yer altı yapıları sıvılaşma veya mukavemet kaybı kaynaklı büyük yatay deplasmanlara maruz kalabilir. Bu durumlar için bu ortamlardan geçen yapıların deformasyon kapasitelerine artırıcı önlemler alınıyor. Yapı zeminle beraber hareket ettiği ve yer üstünde binalar gibi kendi kendine salınım yapmadığı için hasar riski daha az. Yer altı yapıları, yer üstü yapıların aksine daha kompakt ve daha basit tasarımlara sahip. Sallanabilen veya çökebilecek yüksek/narin bir geometrileri de olmadığı için çökme riski daha düşük.”