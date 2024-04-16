Beklenen İstanbul depreminde metro ve tüneller ne kadar güvenli? Uzmanında açıklamalar
Depremlerin çok net olmasa da ortalama bir tekerrür süresi olduğunu sıklıkla belirten deprem uzmanları, megakent İstanbul için tehlike çanlarının artık daha şiddetli çaldığını söylüyor. Pek çok riskli bina içinde, depreme nerede yakalanacağınız hiç de belli olmayabilir. Peki, metrolarda ya da Avrasya Tüneli'nde yani yerin metrelerde derininde yakalansanız ne olurdu?
• 16 Nisan 2024 - 09:41 • Son Güncelleme:
• 16 Nisan 2024 - 09:41 • Son Güncelleme: