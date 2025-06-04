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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban bayramında İZBAN, Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?

Bayramda İETT ve toplu taşımaya ait metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 6 Haziran'da başlayan Kurban bayramında sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşlar bedava toplu taşıma hakkında bilgi arıyor. Başkentray, Marmaray, İZBAN, otobüs, metrobüsler bayramda bedava mı? sorusu kamuoyuna yansıdı. Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, İZBAN, Başkentray ücretsiz mi?

• 04 Haziran 2025 - 12:15 • Son Güncelleme:
• 04 Haziran 2025 - 12:15 • Son Güncelleme:
1Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi Kurban bayramında İZBAN, Marmaray, metro, metrobüs bedava mı

Toplu taşımanın Kurban bayramında ücretsiz olup olmayacağı konusu netlik kazandı. 6 Haziran bayramın 1. günü... Ulaşım araçları arasında metro, metrobüs, İZBAN, Marmaray, Başkentray var. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayramda toplu taşımanın bedava olup olmayacağını açıkladı. Peki, bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

2BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklayarak, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (perşembe gününü cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar devam edeceğini belirtti.

3AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Uraloğlu, toplu taşımaların bayramın 1. günü olan 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan sonra ücretsiz olacağını duyurdu.

4BAYRAMDA OTOBÜSLER, METROBÜS, VAPUR TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI

BAYRAMDA OTOBÜSLER, METROBÜS, VAPUR TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI?



Kurban Bayramı'nda her sene olduğu gibi bu sene de otobüs, metrobüs, metro gibi belediyelere bağlı ulaşım araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nde konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde güncellenecek.

5BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.