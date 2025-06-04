Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Kurban bayramında İZBAN, Marmaray, metro, metrobüs bedava mı?
Bayramda İETT ve toplu taşımaya ait metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmadığı araştırılmaya başlandı. 6 Haziran'da başlayan Kurban bayramında sevdiklerini ziyaret edecek vatandaşlar bedava toplu taşıma hakkında bilgi arıyor. Başkentray, Marmaray, İZBAN, otobüs, metrobüsler bayramda bedava mı? sorusu kamuoyuna yansıdı. Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, Marmaray, metrobüs, İZBAN, Başkentray ücretsiz mi?
• 04 Haziran 2025 - 12:15 • Son Güncelleme:
• 04 Haziran 2025 - 12:15 • Son Güncelleme: