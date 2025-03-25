Bayramda plan yapanlar dikkat! Yağış dalgası geliyor, İstanbul ve Ankara için alarm verildi
Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Bayram öncesi kritik uyarı geldi. Yeni yağış dalgası etkili olacak. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, tatil planları yapan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. 30 Mart’ta başlayacak olan bayram tatilinde hava durumu nasıl şekillenecek? Bayram boyunca yağış bekleniyor mu? İşte detaylar...
• 25 Mart 2025 - 10:33 • Son Güncelleme:
• 25 Mart 2025 - 10:33 • Son Güncelleme: