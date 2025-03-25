Bayramda plan yapanlar dikkat! Yağış dalgası geliyor, İstanbul ve Ankara için alarm verildi

NİSAN BOYUNCA ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLARIN ORTALAMALARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Şubat ve mart başında kar yağışları görmüş olsak da genel olarak kurak bir kış geçirdiğimizi belirten Adil Tek, ülke genelinde yapılan değerlendirmelere göre yağışların ortalamanın altında kaldığını ifade etti.Tek, “Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde barajlardaki su seviyeleri, riskli boyutlara gelmiş durumda. İstanbul için şu an böyle bir riskten söz etmek mümkün olmasa da nisan ayında beklenen yağışlar, özellikle Ankara ve İzmir için sevindirici bir gelişme olarak görülebilir” dedi.