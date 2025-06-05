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GündemBayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı için Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi
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Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı için Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi

Kurban Bayramı'nın ilk günü hava durumu raporu MGM tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin’in iç kesimleri ile bu akşam Edirne'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

• 05 Haziran 2025 - 21:06 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 21:06 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Ülkemizde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, iç kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

EDİRNE 19°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 18°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

4EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 37°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 20°C, 37°CParçalı ve az bulutlu

5AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 36°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 32°CAz bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°CAz bulutlu ve açık

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 16°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 13°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

7BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 32°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°CParçalı ve az bulutlu

8ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 17°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

9DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu, Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 15°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

VAN 9°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 36°CParçalı ve az bulutlu

MARDİN 21°C, 34°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 23°C, 37°CParçalı ve az bulutlu