Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı için Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR 15°C, 32°CParçalı ve az bulutlu



EDİRNE 19°C, 36°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 18°C, 28°CParçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 18°C, 32°CParçalı ve az bulutlu