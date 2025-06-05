Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı için Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi
Kurban Bayramı'nın ilk günü hava durumu raporu MGM tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Artvin’in iç kesimleri ile bu akşam Edirne'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
• 05 Haziran 2025 - 21:06 • Son Güncelleme:
• 05 Haziran 2025 - 21:06 • Son Güncelleme: