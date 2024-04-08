Bayram yolculuğunda kahve tüketenler dikkat! Sanıldığı kadar masum değil

'GÜNDÜZ ŞEKERLEMESİ ÖNERİLEN BİR DURUM DEĞİL'

Gündüz aydınlığın uzun sürmesinin de uykuyu etkilediğini anlatan Öztürk, "İnsanların aktif olarak yaşayabileceği daha uzun bir gündüz ortaya çıkmış oluyor ki bu uykuya yatış saatlerini biraz geçe kaydırabilir. Ancak hafta içi ve hafta sonu saatleri arasında bir düzensizlik yaşamamak yine uyku sağlığı açısından önemli. Hafta içi ve hafta sonlarında ideal uyku döngümüzü korumalıyız. Diğer bir deyişle eğer günde 7 saat uyuyorsak hafta içi ve hafta sonu da 7 saat uykuyu sürdürmemiz de uygun olacaktır. Gündüz, özellikle öğleden sonra siesta uykusu denilen şekerleme uykularının yapılması erişkin bireyler için önerilen bir durum değil.