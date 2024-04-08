Bayram yolculuğunda kahve tüketenler dikkat! Sanıldığı kadar masum değil
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, Ramazan Bayramı tatiline çıkan, yollarda direksiyon başında kafein tüketimine başvuran sürücüleri uyardı. Öztürk "Kafein tüketiminin uyku halini gidermede geçici bir çözüm olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Aşağı yukarı 4-5 saat içerisinde daha büyük bir uyku haliyle karşı karşıya kalacağımızı bilmeliyiz. Bu uyku hali eğer önemli bir iş sırasında ortaya çıkarsa örneğin; sınav ortasında veya bir araç kullanımı sırasında olabilir, bu durum da iş kazaları ya da istenmeyen başka durumlara yol açabilir. Uyku halini ancak uyuyarak giderebiliriz" dedi.
• 08 Nisan 2024 - 12:10 • Son Güncelleme:
• 08 Nisan 2024 - 12:10 • Son Güncelleme: