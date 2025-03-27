Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat! Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Bayram öncesi kritik uyarı geldi. Yeni yağış dalgası etkili olacak. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, tatil planları yapan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. 30 Mart’ta başlayacak olan bayram tatilinde hava durumu nasıl şekillenecek? Bayram boyunca yağış bekleniyor mu? İşte detaylar...
• 27 Mart 2025 - 16:25 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 16:25 • Son Güncelleme: