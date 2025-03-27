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GündemBayram tatilinde plan yapanlar dikkat! Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı
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Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat! Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayramda hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Bayram öncesi kritik uyarı geldi. Yeni yağış dalgası etkili olacak. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, tatil planları yapan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. 30 Mart’ta başlayacak olan bayram tatilinde hava durumu nasıl şekillenecek? Bayram boyunca yağış bekleniyor mu? İşte detaylar...

• 27 Mart 2025 - 16:25 • Son Güncelleme:
• 27 Mart 2025 - 16:25 • Son Güncelleme:
1Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.

3Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

4Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı. Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade eden Çelik, "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

5Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.

6Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.

7Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

8Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Hürriyet'in haberine göre; Bugünden itibaren görülen sıcaklık değerlerine göre bayramda havanın nasıl olacağını değinen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Cuma günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisi altına giriyoruz. Bu sistem Marmara ve Ege’de etkisini gösterecek. Akşam saatlerinde ise Batı Karadeniz’den yurdu terk edecek” dedi.

9BAYRAMDA YAĞMURLAR DEVAM EDECEK Mİ

BAYRAMDA YAĞMURLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Adil Tek, bayramda havanın nasıl olacağını ise gün gün açıkladı:

1029 Mart Cumartesi (Arife Günü):

29 Mart Cumartesi (Arife Günü):

“Cumartesi günü yine Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem etkili olacak. Bu sistem, Akdeniz üzerinden geldiği için sıcaklıkları önemli ölçüde düşürmüyor. Yağışlar, erken saatlerde Ege kıyılarında başlayacak. Öğle ve sonrasında ise Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz’in batısı, Marmara’nın geneli ve Batı Karadeniz bu yağışlardan etkilenecek. İç Anadolu’da ise öğleden sonraki saatlerde yağışlı hava görülecek. Doğu bölgelerimizde ise Bingöl ve çevresinin yağış alabileceği, diğer bölgelerde ise yağış ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilirim.”

1130 Mart Pazar (Bayramın birinci günü):

30 Mart Pazar (Bayramın birinci günü):

“Cumartesi günü başlayan yağışlar, pazar sabahı Ege ve Akdeniz’in batı kıyılarında, özellikle Antalya ve Muğla çevresinde devam edecek. Bayram namazı sabahı genel olarak hafif bir yağışlı hava görülecek diyebilirim. Gün boyunca ise Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer yağışlar görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ise yağışlı havanın etkisi altında kalacak.”

1231 Mart Pazartesi (Bayramın ikinci günü):

31 Mart Pazartesi (Bayramın ikinci günü):

“Pazartesi günü de yağışlar etkisini sürdürecek. Özellikle sabah saatlerinde doğu bölgelerimizde şiddetli yağışlar bekleniyor. Öğleye doğru Ege’nin kuzey kesimi ve Marmara’nın güneyinde yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde ise yağışlar tamamen kesilecek.”

131 Nisan Salı (Bayramın üçüncü günü):

1 Nisan Salı (Bayramın üçüncü günü):

“Bayramın son günü ise Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz, yağışın etkisi altına girecek bölgeler arasında olacak.”

14İSTANBUL’DA SICAKLIK DEĞERLERİ NASIL OLACAK

İSTANBUL’DA SICAKLIK DEĞERLERİ NASIL OLACAK?

Bayram boyunca İstanbul’da beklenen sıcaklık değerlerine de değinen Adil Tek, “Arife günü sıcaklık 18 dereceye kadar yükselecek, akşam saatlerinde ise 9 derece civarına düşecek. Pazar günü ise sıcaklık 19-20 dereceyi bulacak. Pazartesi günü yağışlarla birlikte sıcaklık 14-15 dereceye düşecek. Bayramın son gününde ise sıcaklık biraz daha azalarak 11-12 dereceye inecek ve soğuk bir hava hâkim olacak” ifadelerini kullandı.

15NİSAN BOYUNCA ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLARIN ORTALAMALARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

NİSAN BOYUNCA ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLARIN ORTALAMALARIN ÜZERİNE ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Şubat ve mart başında kar yağışları görmüş olsak da genel olarak kurak bir kış geçirdiğimizi belirten Adil Tek, ülke genelinde yapılan değerlendirmelere göre yağışların ortalamanın altında kaldığını ifade etti.Tek, “Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde barajlardaki su seviyeleri, riskli boyutlara gelmiş durumda. İstanbul için şu an böyle bir riskten söz etmek mümkün olmasa da nisan ayında beklenen yağışlar, özellikle Ankara ve İzmir için sevindirici bir gelişme olarak görülebilir” dedi.

16‘BU YIL BAHARI DAHA BELİRGİN ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ’

‘BU YIL BAHARI DAHA BELİRGİN ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIZ’

Adil Tek, nisan ayı boyunca ülke genelindeki yağış miktarlarının ortalamaların üzerine çıkacağını da belirterek, “Özellikle Batı Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı gün sayısının fazla olacağı gözüküyor.

17Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise yağışların mevsim normallerine yakın olması bekleniyor. Ayrıca yağış miktarının ortalamaların üzerinde olmasının, sel ve su baskını risklerini de beraberinde getirebileceğini de unutmamak gerek” ifadelerini kullandı.

18Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Nisan ayında yağışlar ortalamanın üzerinde olsa da Adil Tek sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağının altını çizdi. Tek, “Soğuk havalar yaşanabilir ancak genel olarak havanın sıcak olacak.

19Bayram tatilinde plan yapanlar dikkat Meteoroloji Uzmanı bayramda hava durumunun nasıl olacağını açıkladı

Mayıs ayında ise sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olacağı öngörülüyor. Bu yıl baharı daha belirgin şekilde yaşanacağız” şeklinde konuştu.