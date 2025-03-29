Bayram Namazı Kaçta? Bayram Namazı Saat Kaçta? Namaz Saatleri! İl İl Bayram Namazı Saatleri
Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri resmi sitesinden yayınladı. 30 Mart Pazar günü bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazını kılacak. Peki, Ramazan Bayramı namazı ne zaman? 30 Mart Bayram namazı kaçta kılınacak?
• 29 Mart 2025 - 08:38 • Son Güncelleme:
• 29 Mart 2025 - 08:38 • Son Güncelleme: