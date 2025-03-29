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Bayram Namazı Kaçta? Bayram Namazı Saat Kaçta? Namaz Saatleri! İl İl Bayram Namazı Saatleri

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan Bayramı namazı saatleri resmi sitesinden yayınladı. 30 Mart Pazar günü bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazını kılacak. Peki, Ramazan Bayramı namazı ne zaman? 30 Mart Bayram namazı kaçta kılınacak?

• 29 Mart 2025 - 08:38 • Son Güncelleme:
• 29 Mart 2025 - 08:38 • Son Güncelleme:
1Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Ramazan ayının manevi atmosferini yaşayan Türkiye, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

2Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor. En erken bayram namazı saat 06.22'de Iğdır'da, en geç 07.32'de Edirne ve Çanakkale'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, il il bayram namazı saatleri şöyle:

3Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

İstanbul: 07:22

4Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Ankara: 07:07

5Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

İzmir: 07.30

6Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Bursa: 07.22

7Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02

8Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Amasya: 06.55 Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31

9Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34 Bayburt: 06.37

10Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06:30, Bolu: 07:12, Burdur: 07:17

11Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Bursa: 07:22, Çanakkale: 07:32, Çankırı: 07:03, Çorum: 06:58, Denizli: 07:22

12Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Diyarbakır: 06:37, Düzce: 07:13, Edirne: 07:32, Elazığ: 07:32, Erzincan: 06:40

13Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Erzurum: 06:33, Eskişehir: 07:16, Gaziantep: 06:49, Giresun: 06:44, Gümüşhane: 06:40

14Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Hakkari: 06:23, Hatay: 06:54, Iğdır: 06:22, Isparta: 07:16, İstanbul: 07:22

15Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

İzmir: 07.30 Kahramanmaraş: 06:50, Karabük: 07:07, Karaman: 07:05, Kars: 06:26

16Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Kastamonu: 07:03, Kayseri: 06:56, Kilis: 06:50, Kırıkkale: 07:04, Kırklareli: 07:29

17Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Kırşehir: 07:01, Kocaeli: 07:18, Konya: 07:08, Kütahya: 07:18, Malatya: 06:45

18Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Manisa: 07:28, Mardin: 06:35, Mersin: 07:00, Muğla: 07:25, Muş: 06:32

19Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Nevşehir: 06:59, Niğde: 06:59, Ordu: 06:46, Osmaniye: 06:53, Rize: 06:36

20Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Sakarya: 07:16, Samsun: 06:53, Şanlıurfa: 06:43, Siirt: 06:30, Sinop: 06:57

21Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Şırnak: 06:28, Sivas: 06:50, Tekirdağ: 07:28, Tokat: 06:52, Trabzon: 06:39

22Bayram Namazı Kaçta Bayram Namazı Saat Kaçta Namaz Saatleri İl İl Bayram Namazı Saatleri

Tunceli: 06:40, Uşak: 07:20, Van: 06:25, Yalova: 07:21, Yozgat: 06:59, Zonguldak: 07:11.