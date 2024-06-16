Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Bayram boyunca marketler kaça kadar açık? BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri
Haberler Gündem Haberleri Bayram boyunca marketler kaça kadar açık? BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri

Bayram boyunca marketler kaça kadar açık? BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı sorusu 16 Haziran Pazar günü itibarıyla sorgulanıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketlerin çalışma saati, 4 gün sürecek Kurban Bayramı sebebiyle araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK, Tarım Kooperatif marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler açılış kapanış saatini sorguluyor. 2024 Kurban Bayramı BİM, A101, ŞOK, Tarım Kooperatif çalışma saatleri!

• 16 Haziran 2024 - 07:37 • Son Güncelleme:
• 16 Haziran 2024 - 07:37 • Son Güncelleme:
1 Bayram boyunca marketler kaça kadar açık BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı, ilk gün saat kaçta açılıyor gibi pek çok soru, gündemde yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Peki bu Kurban Bayramında marketler açık mı, kaça kadar açık? Kurban Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kooperatif marketleri çalışma günleri ve saatleri...

2 Bayram boyunca marketler kaça kadar açık BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri



BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı bu sene 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bu kapsamda marketlerin çalışma saatleri de araştırılıyor.

BİM bayramın 1. ve 2. günü kapalı olurken 3 ve 4. günü açık olacak. ŞOK bayramın ilk günü saat 12:00'den sonra hizmet vermeye devam ederken A101 şubelerinin bayramın ilk günü kapalı olması ve ikinci günden itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

BİM marketler zinciri haftanın 7 günü boyunca 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

3 Bayram boyunca marketler kaça kadar açık BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri



ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Marketler, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

4 Bayram boyunca marketler kaça kadar açık BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri



A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 7 gün boyunca saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.