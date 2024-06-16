Bayram boyunca marketler kaça kadar açık? BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı, ilk gün saat kaçta açılıyor gibi pek çok soru, gündemde yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı bu sene 16-19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Peki bu Kurban Bayramında marketler açık mı, kaça kadar açık? Kurban Bayramı BİM, A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kooperatif marketleri çalışma günleri ve saatleri...