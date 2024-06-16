Bayram boyunca marketler kaça kadar açık? BİM, ŞOK, A101 bayram çalışma saatleri
Bayramda marketler açık mı sorusu 16 Haziran Pazar günü itibarıyla sorgulanıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketlerin çalışma saati, 4 gün sürecek Kurban Bayramı sebebiyle araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK, Tarım Kooperatif marketlerinden alışveriş yapmak isteyenler açılış kapanış saatini sorguluyor. 2024 Kurban Bayramı BİM, A101, ŞOK, Tarım Kooperatif çalışma saatleri!
• 16 Haziran 2024 - 07:37 • Son Güncelleme:
• 16 Haziran 2024 - 07:37 • Son Güncelleme: