Bayraktar'a ABD füzesi! Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar
Ukrayna’ya bugüne kadar tanksavar sistemleri ve kamikaze drone’lar veren ABD, son yardım paketine akıllı füze sistemlerini de ekledi. Amerikan Forbes dergisi, “Füzeler, Ukrayna cephesinde efsane haline gelen Bayraktar SİHA’larında kullanılacak. Ancak Hellfire hantal kalıyor, Cirit gibi füze aranıyor” yorumunu yaptı.
Amerikan Forbes dergisi, ABD’nin Ukrayna’ya Bayraktar TB-2’lerde kullanılmak üzere akıllı Füze sistemleri vermeye hazırlandığını yazdı. Ukrayna’nın Savaş öncesinde satın aldığı Bayraktar’ın cephede sürpriz bir başarı yakalayarak Rus tank ve zırhlılarına ağır zayiat verdirdiğini belirten dergi, TB-2’yi Amerikalıların ünlü Predatör SİHA’larının küçük versiyonuna benzetti.
ABD askeri uzmanlarının görüşlerine yer veren dergi, Rus ordusunun TB-2’leri vurmakta ve elektronik savaş sistemleriyle durdurmakta başarısız kaldığını, gece operasyonları da yapabilen Türk SİHA’larının Ukrayna ordusuna moral kaynağı olduğunu savundu.
MÜHİMMAT SIKINTISI
Derginin haberine göre, Rusya’nın TB-2 filosunu imha ettiğini öne sürmesine rağmen Ukrayna ordusu Rus tanklarının havadan imha görüntülerini yayınlamaya devam ediyor.
Son günlerde artan havadan keşif görüntüleri ise Ukrayna’nın TB-2’lerde mühimmat sıkıntısı çektiği görüşünü destekliyor. Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye’nin denge politikası takip ederek tarafsızlığını koruduğunu ifade eden dergi, Bayraktar şirketinin de tarafsızlık politikası çerçevesinde savaş başladığı günden bu yana mühimmat da dahil yeni sevkıyat yapmadığını belirtti.
HELLFIRE HANTAL KALIYOR
Amerikan hava kuvvetlerinin kullandığı Hellfire akıllı füzeleri, ağırlığı nedeniyle TB-2’lerle uyum sağlamıyor.
ŞARKISI BİLE YAPILDI
Forbes dergisi, cephede büyük başarı sağlayan TB-2 SİHA’ların kahramanlıklarının anlatıldığı ‘Bayraktar’ için şarkı bile bestelendiğine dikkat çekti.
CİRİT YA DA MAM MUADİLİ
Forbes dergisinin haberine göre Amerikan ordusu, Bayraktar TB-2’lerin kullandığı akıllı füzelerin yerini tutabilecek mühimmat arıyor. ABD’nin envanterinde TB-2’lerin kullandığı Roketsan üretimi MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ve Cirit füze sistemlerinin benzeri bulunmuyor. Amerikan hava kuvvetlerinin kullandığı Hellfire akıllı füzeleri ağırlığı nedeniyle TB-2’lerle uyum sağlamıyor.
ABD, Türk yapımı Cirit’e benzer saldırı helikopterlerinde kullandığı akıllı APKWS (Advanced Precision Kill Weapon- Gelişmiş akıllı öldürücü silahlar) sisteminin Bayraktar’a uyarlanabileceği görüşünde. Bu tip füzeler ise, Türk MAM füzelerinin imha yeteneğine sahip değil. Tank ve zıhlıları yok edemiyor, sadece tanker ve kamyon gibi daha zayıf hedeflerde etkili olabiliyor.
APKWS
Neyse ki ABD'nin kullanışlı bir alternatifi var - uçaktan fırlatılmak üzere tasarlanmış hafif, lazer güdümlü bir silah: APKWS. Bu 25 kiloluk roketler ilk olarak 1940'larda geliştirildi, yedi veya on dokuzluk bölmelerde saldırı uçakları ve helikopterler tarafından taşındı ve bir alanı kaplayacak şekilde için yaylım ateşiyle ateşlendi.
Vietnam'da da yoğun olarak kullanıldılar. Rus helikopterleri hala Ukrayna'da benzer güdümsüz roketlerden oluşan bölmeler ateşliyor.APKWS standart lazer işaretleyiciler kullanıyor ve operatörün yalnızca hedefi işaretlemesi ve roketin daha fazla teknolojiye ihtiyaç duymadan hedefi vurması şeklinde çalışıyor.
Teoride basit olsa da, APKWS projesini tamamlamak oldukça zor oldu. BAE Systems, 16 yıldan fazla süren geliştirme ve 2012'de başarıyla sahaya çıkmadan önce sayısız problemle karşılaştı.
RUSLAR VURDUĞUNU İDDİA ETTİ
Ruslar şu anda 35 Bayraktar'dan oluşan Ukrayna filosunda 37 Bayraktar imha ettiğini iddia etse de - etkileyici bir yüzde 106 öldürme oranı - bunlardan sadece üçünün görsel teyidi var ve Bayraktarlar hala çok sayıda operasyonda görünüyor.Ancak son günlerde Bayraktar saldırılarıyla ilgili daha az video ortaya çıktı, bunun sebebi operasyonel güvenlik ya da füze eksikliği olabilir.