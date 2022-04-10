Bayraktar'a ABD füzesi! Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar

APKWS

Neyse ki ABD'nin kullanışlı bir alternatifi var - uçaktan fırlatılmak üzere tasarlanmış hafif, lazer güdümlü bir silah: APKWS. Bu 25 kiloluk roketler ilk olarak 1940'larda geliştirildi, yedi veya on dokuzluk bölmelerde saldırı uçakları ve helikopterler tarafından taşındı ve bir alanı kaplayacak şekilde için yaylım ateşiyle ateşlendi.