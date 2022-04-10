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Bayraktar'a ABD füzesi! Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar

Ukrayna’ya bugüne kadar tanksavar sistemleri ve kamikaze drone’lar veren ABD, son yardım paketine akıllı füze sistemlerini de ekledi. Amerikan Forbes dergisi, “Füzeler, Ukrayna cephesinde efsane haline gelen Bayraktar SİHA’larında kullanılacak. Ancak Hellfire hantal kalıyor, Cirit gibi füze aranıyor” yorumunu yaptı.

• 10 Nisan 2022 - 13:36 • Son Güncelleme:
• 10 Nisan 2022 - 13:36 • Son Güncelleme:
1Bayraktara ABD füzesi Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar
2Bayraktara ABD füzesi Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar

Amerikan Forbes dergisi, ABD’nin Ukrayna’ya Bayraktar TB-2’lerde kullanılmak üzere akıllı Füze sistemleri vermeye hazırlandığını yazdı. Ukrayna’nın Savaş öncesinde satın aldığı Bayraktar’ın cephede sürpriz bir başarı yakalayarak Rus tank ve zırhlılarına ağır zayiat verdirdiğini belirten dergi, TB-2’yi Amerikalıların ünlü Predatör SİHA’larının küçük versiyonuna benzetti.

3Bayraktara ABD füzesi Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar

ABD askeri uzmanlarının görüşlerine yer veren dergi, Rus ordusunun TB-2’leri vurmakta ve elektronik savaş sistemleriyle durdurmakta başarısız kaldığını, gece operasyonları da yapabilen Türk SİHA’larının Ukrayna ordusuna moral kaynağı olduğunu savundu.

4MÜHİMMAT SIKINTISI

MÜHİMMAT SIKINTISI

Derginin haberine göre, Rusya’nın TB-2 filosunu imha ettiğini öne sürmesine rağmen Ukrayna ordusu Rus tanklarının havadan imha görüntülerini yayınlamaya devam ediyor.

5Bayraktara ABD füzesi Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar

Son günlerde artan havadan keşif görüntüleri ise Ukrayna’nın TB-2’lerde mühimmat sıkıntısı çektiği görüşünü destekliyor. Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye’nin denge politikası takip ederek tarafsızlığını koruduğunu ifade eden dergi, Bayraktar şirketinin de tarafsızlık politikası çerçevesinde savaş başladığı günden bu yana mühimmat da dahil yeni sevkıyat yapmadığını belirtti.

6HELLFIRE HANTAL KALIYOR

HELLFIRE HANTAL KALIYOR

Amerikan hava kuvvetlerinin kullandığı Hellfire akıllı füzeleri, ağırlığı nedeniyle TB-2’lerle uyum sağlamıyor.

7ŞARKISI BİLE YAPILDI

ŞARKISI BİLE YAPILDI

Forbes dergisi, cephede büyük başarı sağlayan TB-2 SİHA’ların kahramanlıklarının anlatıldığı ‘Bayraktar’ için şarkı bile bestelendiğine dikkat çekti.

8CİRİT YA DA MAM MUADİLİ

CİRİT YA DA MAM MUADİLİ

Forbes dergisinin haberine göre Amerikan ordusu, Bayraktar TB-2’lerin kullandığı akıllı füzelerin yerini tutabilecek mühimmat arıyor. ABD’nin envanterinde TB-2’lerin kullandığı Roketsan üretimi MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ve Cirit füze sistemlerinin benzeri bulunmuyor. Amerikan hava kuvvetlerinin kullandığı Hellfire akıllı füzeleri ağırlığı nedeniyle TB-2’lerle uyum sağlamıyor.

9Bayraktara ABD füzesi Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar

ABD, Türk yapımı Cirit’e benzer saldırı helikopterlerinde kullandığı akıllı APKWS (Advanced Precision Kill Weapon- Gelişmiş akıllı öldürücü silahlar) sisteminin Bayraktar’a uyarlanabileceği görüşünde. Bu tip füzeler ise, Türk MAM füzelerinin imha yeteneğine sahip değil. Tank ve zıhlıları yok edemiyor, sadece tanker ve kamyon gibi daha zayıf hedeflerde etkili olabiliyor.

10APKWS

APKWS

Neyse ki ABD'nin kullanışlı bir alternatifi var - uçaktan fırlatılmak üzere tasarlanmış hafif, lazer güdümlü bir silah: APKWS. Bu 25 kiloluk roketler ilk olarak 1940'larda geliştirildi, yedi veya on dokuzluk bölmelerde saldırı uçakları ve helikopterler tarafından taşındı ve bir alanı kaplayacak şekilde için yaylım ateşiyle ateşlendi.

11Bayraktara ABD füzesi Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar

Vietnam'da da yoğun olarak kullanıldılar. Rus helikopterleri hala Ukrayna'da benzer güdümsüz roketlerden oluşan bölmeler ateşliyor.APKWS standart lazer işaretleyiciler kullanıyor ve operatörün yalnızca hedefi işaretlemesi ve roketin daha fazla teknolojiye ihtiyaç duymadan hedefi vurması şeklinde çalışıyor.

12Bayraktara ABD füzesi Türkiye satmayınca her yerde arıyorlar

Teoride basit olsa da, APKWS projesini tamamlamak oldukça zor oldu. BAE Systems, 16 yıldan fazla süren geliştirme ve 2012'de başarıyla sahaya çıkmadan önce sayısız problemle karşılaştı.

13RUSLAR VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

RUSLAR VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Ruslar şu anda 35 Bayraktar'dan oluşan Ukrayna filosunda 37 Bayraktar imha ettiğini iddia etse de - etkileyici bir yüzde 106 öldürme oranı - bunlardan sadece üçünün görsel teyidi var ve Bayraktarlar hala çok sayıda operasyonda görünüyor.Ancak son günlerde Bayraktar saldırılarıyla ilgili daha az video ortaya çıktı, bunun sebebi operasyonel güvenlik ya da füze eksikliği olabilir.

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