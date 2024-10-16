Bayburtlu ev hanımı iki lezzeti birleştirip satmaya başladı! Siparişlere yetişemiyor

Sonra arkadaşlarım çok beğendiler, çok sevdiler ve bir anda bu iş ticarete döküldü. Tarhana yapmaya başlamadan evvel, 3 sene önce ne yapabilirim diye düşündüm. Bayburt'ta tarhana yok, bizim tarhana kültürümüz yok çünkü sebze yoktu, önceden bu kadar sebze yetiştirmiyorduk. Ben de ne yapabilirim diye düşünmeye devam ederken meşhur tarhunumuz aklıma geldi. Tarhundan bir tarhana yapayım dedim.