Bayburt'a TOKİ müjdesi: İhale tarihi belli oldu!

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Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde yapılması planlanan TOKİ konut projesi için ihale tarihi 9 Aralık 2026 olarak açıklandı. TOKİ tarafından yayımlanan ihale ilanında proje, 69 konut ve 1 kapıcı dairesi olarak yer aldı.