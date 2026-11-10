Bayburt'a TOKİ müjdesi: İhale tarihi belli oldu!
10.11.2026 - 14:21Güncellenme Tarihi:
Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde heyecanla beklenen TOKİ konut projesinde ihale tarihi belli oldu. Beldenin konut ihtiyacına büyük katkı sağlayacak olan projenin yapım çalışmalarına, ihale sürecinin hemen ardından başlanması hedefleniyor. İşte detaylar...
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Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker, beldede yapılması planlanan 63 konutluk TOKİ projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. İhale, 9 Aralık 2026 tarihinde saat 14.00’te yapılacak.İhale ilanında konut sayısının 69 olarak yer almasıyla proje, ilk duyuruda belirtilen 63 konutluk planlamadan farklı bir kapsam kazandı.
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Başkan Şeker, ihale tarihinin açıklanmasının beldenin konut ihtiyacına katkı sunacak yatırım açısından sevindirici olduğunu ifade ederek, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarının başlamasını temenni etti.