Bayburt Demirözü’ne dev sulama yatırımı: 6 bin 340 dekar araziye can suyu olacak
Bayburt’un tarımsal potansiyeli yüksek ilçelerinden Demirözü’nde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen Petekli Göleti projesinde imalatlar aralıksız devam ediyor. DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi ve beraberindeki teknik heyet, tamamlandığında bölge çiftçisinin yüzünü güldürecek ve 6 bin 340 dekar kaliteli tarım arazisini modern sulama ağıyla buluşturacak dev gölet inşaat alanında incelemelerde bulundu.
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Bayburt’un Demirözü ilçesinde yapımı süren Petekli Göleti’nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek göletin inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Temelden 45 metre yüksekliğe ve 1 milyon 640 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak gölet, bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayacak.
Torbalı Deresi üzerinde inşa edilen projedeki çalışmaları inceleyen Kişi, teknik ekipten inşaatın mevcut durumu ve yürütülen imalatlar hakkında bilgi aldı.
Saha incelemesinde Kişi’ye Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur ile mühendisler eşlik etti.