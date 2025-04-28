Batmanlı kadından büyük fedakarlık! Mihrini Gazze'ye bağışladı
Batman'da G.P.A. (45) adlı kadın, evlendiğinde kendisine mihr olarak verilen altınlarını dernek aracılığıyla İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye bağışladı. Batman Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Aslan, "O vermiş olduğu emaneti bozdurduk. Hanımefendi toplam 1 milyon 410 bin liralık bağışta bulundu" dedi.
Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-
• 28 Nisan 2025 - 11:41 • Son Güncelleme:
Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-
• 28 Nisan 2025 - 11:41 • Son Güncelleme: