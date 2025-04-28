Batmanlı kadından büyük fedakarlık! Mihrini Gazze'ye bağışladı

Özellikle ekranlardaki bu mazlum Gazze halkını gördüğünde, oradaki çocukları gördüğünde çok etkilendiğini bize söyledi ve bazı geceler hakikaten bununla ilgili yatamadığını ifade etti. Ne yapabilirim diye düşünmüş ve böyle anlamlı bir bağışta bulundu. Bu anlamlı bağışı için o bağışçı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle bayan kardeşlerimizin bağışı İslam ümmeti açısından, İslam kardeşliği açısından örnek bir davranıştır" dedi.