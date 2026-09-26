Batman Gercüş'te geleneksel bağ bozumu başladı: Atadan kalma usullerle hazırlanıyor, günlerce güneşte kurutuluyor!

5

Her şey akılla, emekle yapılır ve kurutulurdu. Kurutulan gıdalar kışın suyla haşlanıp yenirdi. Suyu süzülüp temizlenir, tencerelerde pişirilirdi. Eski yiyecekler daha sağlıklıydı, örneğin kuru üzüm. Şimdi ise insanlar rahatlığa alıştı. Pazardan gidip hazır alıyorlar, tozlu ve ilaçlı şeyleri tüketiyorlar. Eski usul kurutulmuş yiyeceklerin yerini hazır ürünler aldı. İnsanlar rahatına baktığı için artık bu işlerle uğraşmak istemiyorlar. Oysa bizim zamanımızda her şey doğal ve emekle yapılırdı. Bizim buralarda önceden kuru üzüm çok değerliydi. Zeytinyağı ve kül kaynatımında yapılırdı ama en kıymetlisi kuru üzümdü. Doğal yöntemlerle kurutulan üzümün adeta bir şifa deposu. Kuru üzüm çok faydalıdır; kanı temizler, vücuda kuvvet verir, insanı dinç tutar ve kan yapıcı özelliğiyle kanı fazlalaştırır. Saymakla bitmeyecek bir sürü faydası vardır" dedi.