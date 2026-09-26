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Batman Gercüş'te geleneksel bağ bozumu başladı: Atadan kalma usullerle hazırlanıyor, günlerce güneşte kurutuluyor!

26.09.2026 - 10:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batman’ın Gercüş ilçesinde bağ bozumu sezonunun başlamasıyla birlikte kışlık kuru üzüm yapım telaşı da hız kazandı. Gökçepınar köyündeki üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla bağların yolunu tutarak atadan kalma geleneksel yöntemlerle doğal kuru üzüm üretimi yapıyor.

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1Batman Gercüş'te geleneksel bağ bozumu başladı: Atadan kalma usullerle hazırlanıyor, günlerce güneşte kurutuluyor!

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İlçeye bağlı Gökçepınar köyünde çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte bağların yolunu tutuyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, özenle topladıkları üzümleri önce yaprak ve ezilmiş tanelerinden ayıklıyor.

2Batman Gercüş'te geleneksel bağ bozumu başladı: Atadan kalma usullerle hazırlanıyor, günlerce güneşte kurutuluyor!

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Ayıklanan üzümler, kuruma sürecini hızlandırmak ve kalitesini korumak için özel olarak hazırlanan suya batırıldıktan sonra bezlerin üzerine serilerek güneşin altında kurumaya bırakılıyor.

3Batman Gercüş'te geleneksel bağ bozumu başladı: Atadan kalma usullerle hazırlanıyor, günlerce güneşte kurutuluyor!

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Yaklaşık 10 gün boyunca kavurucu güneşin altında kalan üzümler, istenen kıvama geldikten sonra tek tek toplanıp yeniden ayıklanıyor. Çiftçiler, ürettikleri kuru üzümün bir kısmını kendi kışlık ihtiyacı için ayırırken, geriye kalanını ise satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

4Batman Gercüş'te geleneksel bağ bozumu başladı: Atadan kalma usullerle hazırlanıyor, günlerce güneşte kurutuluyor!

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Gökçepınar köyünde kuru üzüm üretimi yapan vatandaşlardan Deham Demirtaş, eski zamanlarda insanların emekleriyle, topraktan ve ağaçlardan elde ettikleriyle yaşadığını söyledi. Köylerinde üzüm, soğan, domates, erik, insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı her şey olduğunu belirten Demirtaş, "Yıl boyunca kendi ürettikleriyle geçinirlerdi. O zamanlar kimse gidip pazardan bir şey satın almazdı.

5Batman Gercüş'te geleneksel bağ bozumu başladı: Atadan kalma usullerle hazırlanıyor, günlerce güneşte kurutuluyor!

Her şey akılla, emekle yapılır ve kurutulurdu. Kurutulan gıdalar kışın suyla haşlanıp yenirdi. Suyu süzülüp temizlenir, tencerelerde pişirilirdi. Eski yiyecekler daha sağlıklıydı, örneğin kuru üzüm. Şimdi ise insanlar rahatlığa alıştı. Pazardan gidip hazır alıyorlar, tozlu ve ilaçlı şeyleri tüketiyorlar. Eski usul kurutulmuş yiyeceklerin yerini hazır ürünler aldı. İnsanlar rahatına baktığı için artık bu işlerle uğraşmak istemiyorlar. Oysa bizim zamanımızda her şey doğal ve emekle yapılırdı. Bizim buralarda önceden kuru üzüm çok değerliydi. Zeytinyağı ve kül kaynatımında yapılırdı ama en kıymetlisi kuru üzümdü. Doğal yöntemlerle kurutulan üzümün adeta bir şifa deposu. Kuru üzüm çok faydalıdır; kanı temizler, vücuda kuvvet verir, insanı dinç tutar ve kan yapıcı özelliğiyle kanı fazlalaştırır. Saymakla bitmeyecek bir sürü faydası vardır" dedi.

6Batman Gercüş'te geleneksel bağ bozumu başladı: Atadan kalma usullerle hazırlanıyor, günlerce güneşte kurutuluyor!

Emine Çelik ise sabahın erken saatlerinde bağa gelip üzümleri toplamaya başladıklarını ifade ederek, "Daha sonra hazırlamış olduğumuz kuru üzüm suyunun içine bandırarak bezlerin üzerine seriyoruz.10 gün kurutmaya bıraktıktan sonra tekrar gelip kuruya üzümlerimizi eve götürüp ayıklamaya başlıyoruz. Belirli bir miktarını kendimize bırakıyoruz kışın için fazla kalanını da satıyoruz" diye konuştu.

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