BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR | Batı Nil Virüsü sınıra dayandı! Komşu ülkede onlarca vaka tespit edildi! Ölü sayısı hızla artıyor
Batı Nil Virüsü Türkiye için risk oluşturuyor mu? Komşu ülkede vakalar neden hızla artıyor? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor, belirtileri neler, ölümcül mü? Sivrisinek kaynaklı hastalıklar yeniden gündemdeyken Yunanistan'dan gelen son veriler dikkat çekti. Bir haftada 47 yeni Batı Nil Virüsü vakası tespit edilirken, yıl başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 157'ye yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13'e çıktı. Yaz aylarında artış gösteren enfeksiyon nedeniyle vatandaşlar "Batı Nil Virüsü nedir?", "Türkiye'de görülür mü?" ve "Nasıl korunulur?" sorularına yanıt arıyor.
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Avrupa'da yeniden yükselişe geçen Batı Nil Virüsü vakaları, Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Komşu Yunanistan'da sadece bir haftada onlarca yeni vakanın görülmesi ve can kayıplarının artması, gözleri bu kez sivrisineklerle bulaşan enfeksiyonlara çevirdi. Uzmanlar, özellikle yaz sonu ve sonbahar başında riskin arttığını belirtirken, vatandaşların korunma yöntemleri konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguluyor. Peki Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir ve kimler risk altında?
KOMŞU ÜLKEDE BATI NİL VİRÜSÜ ALARMI
Türkiye'nin sınır komşusu Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 12-19 Ağustos tarihleri arasında ülkede 47 yeni vaka kayıtlara geçti. Böylece 2026 yılı başından itibaren tespit edilen toplam vaka sayısı 157'ye ulaştı.
Virüse bağlı can kayıplarında da artış yaşandı. Son bir haftada 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam ölüm sayısı 13 olarak açıklandı.
Sağlık uzmanları, yaz sıcaklarının etkisiyle sivrisinek popülasyonunun artmasının virüsün yayılımını hızlandırdığına dikkat çekiyor. Özellikle Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinde vakaların yoğunlaştığı belirtiliyor.
BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?
Batı Nil Virüsü, ilk kez 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil bölgesinde tanımlanan viral bir enfeksiyondur. Virüs, sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan hastalıklar grubunda yer alır. Doğal döngüsü kuşlar ve sivrisinekler arasında devam ederken insanlar enfeksiyona tesadüfen maruz kalan canlılar arasında bulunur.
Hastalık özellikle sıcak hava koşullarında ve sivrisinek yoğunluğunun arttığı dönemlerde daha fazla görülmektedir.
BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Virüsün en yaygın bulaşma yolu enfekte sivrisineklerin insanları ısırmasıdır. Hastalık;
Tokalaşma ile,
Sarılma ile,
Aynı ortamda bulunmakla,
Solunum yoluyla,
Günlük sosyal temasla kişiden kişiye bulaşmaz.
Bu nedenle enfeksiyonun yayılmasında en önemli unsur sivrisinek popülasyonudur.
BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Virüsü taşıyan kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmeyebilir. Ancak semptom gelişen kişilerde şu şikayetler ortaya çıkabilir:
Yüksek ateş
Şiddetli baş ağrısı
Kas ve eklem ağrıları
Halsizlik
Yorgunluk
Bulantı
Kusma
Cilt döküntüsü
Lenf bezlerinde şişlik
Belirtiler genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilir.
AĞIR VAKALARDA HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜYOR?
Bazı hastalarda virüs merkezi sinir sistemini etkileyebiliyor. Özellikle ileri yaş grubunda ve kronik hastalığı bulunan kişilerde daha ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor.
Ağır vakalarda görülebilen belirtiler şunlar:
Ensefalit (beyin iltihabı)
Menenjit
Bilinç bulanıklığı
Kas güçsüzlüğü
Felç benzeri durumlar
Denge kaybı
Nörolojik bozukluklar
Uzmanlar, bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtiyor.
KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?
Batı Nil Virüsü herkeste aynı şekilde seyretmiyor. Özellikle bazı gruplarda ağır hastalık riski daha yüksek kabul ediliyor.
Risk grubunda yer alan kişiler:
65 yaş ve üzerindekiler
Bağışıklık sistemi zayıf olanlar
Kanser tedavisi görenler
Organ nakli yapılan hastalar
Diyabet hastaları
Kalp ve damar hastaları
Kronik rahatsızlığı bulunan bireyler
Yunanistan'daki can kayıplarının büyük bölümünün ileri yaş grubundaki kişilerden oluştuğu bildiriliyor.
TÜRKİYE'DE BATI NİL VİRÜSÜ GÖRÜLDÜ MÜ?
Batı Nil Virüsü Türkiye için yeni bir hastalık değil. Sağlık otoriteleri tarafından yıllardır takip edilen enfeksiyon, geçmiş yıllarda da çeşitli vakalarla gündeme gelmişti. Uzmanlar, Türkiye'de hastalığın izlenmeye devam edildiğini ve olası vakalara karşı gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtiyor.
BATI NİL VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Uzmanların önerdiği temel korunma yöntemleri şöyle:
Sivrisinek kovucu ürünler kullanmak
Açık alanlarda uzun kollu kıyafet tercih etmek
Sineklik kullanmak
Durgun su birikintilerini ortadan kaldırmak
Sivrisineklerin yoğun olduğu saatlerde dikkatli olmak
Bahçe ve açık alanlarda düzenli ilaçlama yapmak
Korunmada en etkili yöntem, sivrisinek temasını mümkün olduğunca azaltmak olarak gösteriliyor.