BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR | Batı Nil Virüsü sınıra dayandı! Komşu ülkede onlarca vaka tespit edildi! Ölü sayısı hızla artıyor

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Avrupa'da yeniden yükselişe geçen Batı Nil Virüsü vakaları, Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Komşu Yunanistan'da sadece bir haftada onlarca yeni vakanın görülmesi ve can kayıplarının artması, gözleri bu kez sivrisineklerle bulaşan enfeksiyonlara çevirdi. Uzmanlar, özellikle yaz sonu ve sonbahar başında riskin arttığını belirtirken, vatandaşların korunma yöntemleri konusunda bilinçli olması gerektiğini vurguluyor. Peki Batı Nil Virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir ve kimler risk altında?