Batan geminin kayıp mürettebatını aramada 8. gün! Görüş mesafesi sıfır, dalgıçlar elle arama yapıyor
Marmara Denizi'nde seyir halindeyken Bursa'nın Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' adlı geminin kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları, 8'inci gününde 660 personelle deniz, hava ve karadan sürdürülüyor. Kaptan köşkü, güverte ve kamaralar bir kez daha arandı ancak sonuç alınamadı. Çalışmalar makine dairesinde yoğunlaştırılırken, dalgıçlar görüş mesafesinin sıfır olması nedeniyle elle arama yapıyor.
Denizhan KARAHANCI-İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)
• 22 Şubat 2024 - 10:31 • Son Güncelleme:
Denizhan KARAHANCI-İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)
• 22 Şubat 2024 - 10:31 • Son Güncelleme: