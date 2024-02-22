Batan geminin kayıp mürettebatını aramada 8. gün! Görüş mesafesi sıfır, dalgıçlar elle arama yapıyor

Olası kaza ya da batma durumu düşünülmeyerek, gemideki eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle, depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilen dolaplar alanı daraltırken, çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Karanlık olan ve alan darlığı nedeniyle görüş mesafesinin sıfır olduğu makine dairesinde dalgıçların çalışmalarını elle yürüttüğü belirtildi. Eski ve maliyeti yüksek olduğundan çalışmalar tamamlandığında battığı yerde kalacağı açıklanan BATUHAN A gemisindeki aramaların, 8'inci günde de makine dairesinde yoğunlaştırılarak süreceği kaydedildi.