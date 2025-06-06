8 yaşındaki Nur Pera, atı 'Vefa' ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu
Urla ilçesinde yaşayan Selin (41) ve Güngör Abuç (43) çiftinin tek çocukları olan Bademler İlkokulu öğrencisi Nur Pera Abuç'un atlara olan ilgisi, 2 yaşında başladı. Abuç ailesi, kızlarını hafta sonları at çiftliğine götürerek, atlarla vakit geçirmesini sağladı. 2 yaşından itibaren at binmeye başlayan Nur Pera Abuç, 4 yaşına geldiğinde kendi isteğiyle binicilik eğitimi aldı.
• 06 Haziran 2025 - 11:08 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2025 - 11:08 • Son Güncelleme: