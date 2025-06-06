8 yaşındaki Nur Pera, atı 'Vefa' ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu

Bademler İlköğretim Okul Müdürü Hasan Şen öğretmenim de bana hep destek oluyor. Daha yolun çok başındayım. Hedefim milli binici olmak. İlerleyen zamanlarda Uluslararası yarışmalara katılmak, kendimi daha da geliştirmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için sponsor desteği benim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.