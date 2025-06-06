Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem8 yaşındaki Nur Pera, atı 'Vefa' ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu
HaberlerGündem Haberleri 8 yaşındaki Nur Pera, atı 'Vefa' ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu

8 yaşındaki Nur Pera, atı 'Vefa' ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu

Urla ilçesinde yaşayan Selin (41) ve Güngör Abuç (43) çiftinin tek çocukları olan Bademler İlkokulu öğrencisi Nur Pera Abuç'un atlara olan ilgisi, 2 yaşında başladı. Abuç ailesi, kızlarını hafta sonları at çiftliğine götürerek, atlarla vakit geçirmesini sağladı. 2 yaşından itibaren at binmeye başlayan Nur Pera Abuç, 4 yaşına geldiğinde kendi isteğiyle binicilik eğitimi aldı.

• 06 Haziran 2025 - 11:08 • Son Güncelleme:
• 06 Haziran 2025 - 11:08 • Son Güncelleme:
18 yaşındaki Nur Pera, atı Vefa ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu

6 yaşına gelen Abuç, okuma yazma öğrendikten sonra lisansının ardından ilk atını aldı. 'Vefa' ismini verdiği atıyla 2024 Şubat ayından itibaren binicilik alanında düzenlenen yarışmalara katılan Abuç, girdiği her yarıştan dereceyle dönmeyi başardı.

28 yaşındaki Nur Pera, atı Vefa ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu

Geçen yılın Türkiye Kupası birincisi Nur Pera Abuç, 2025 Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi 6-8 yaş kategorisi sezonunu da zirvede tamamlayarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. İstanbul Anadolu Atlı Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve beş ayaktan oluşan ligin final etabında tüm dikkatleri üzerine çeken Abuç, yarış boyunca gösterdiği istikrarlı performansla lig şampiyonluğunu kazandı.

3ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

'ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Atlara sarılınca çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Nur Pera Abuç, "Atımın ismi 'Vefa.' Onu çok seviyorum, iyi anlaşıyorum. Yarışlarda engel atlıyoruz, dubaların arasından geçiyoruz. Şu an yaşımdan dolayı yüksek engelli parkurlarda atlayamıyorum ama ilerleyen yaşlarımda bunu da başarmak istiyorum.

48 yaşındaki Nur Pera, atı Vefa ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu

Bademler İlköğretim Okul Müdürü Hasan Şen öğretmenim de bana hep destek oluyor. Daha yolun çok başındayım. Hedefim milli binici olmak. İlerleyen zamanlarda Uluslararası yarışmalara katılmak, kendimi daha da geliştirmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için sponsor desteği benim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

5GENÇ SPORCULARA İLHAM VEREN BU BAŞARI

'GENÇ SPORCULARA İLHAM VEREN BU BAŞARI'

Abuç'un Antrenörü Ahmet Barlas ise "Pera, çok erken yaşta spora saygıyı ve disiplini öğrenmiş bir çocuk. Hayvan sevgisi, odaklanma yeteneği ve yarışma psikolojisini kavraması onun için büyük bir avantaj. Vefa ile aralarında duygusal bir bağ var; bu da onları başarıya götürüyor.

68 yaşındaki Nur Pera, atı Vefa ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu

Minik yaşta büyük başarı gösteren Pera, yalnızca binicilik sporunun değil, Türkiye'de kırsalda yaşayan çocukların da neler başarabileceğini kanıtlayan bir örnek. Ülkenin dört bir yanındaki genç sporculara ilham veren bu başarı, aynı zamanda eğitime, spora ve doğayla iç içe büyüyen bir yaşam tarzına da güçlü bir vurgu yapıyor" diye konuştu.

78 yaşındaki Nur Pera, atı Vefa ile ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu