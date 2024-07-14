Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı! ABD için her şey değişti...
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğraması ABD'yi derinden sarstı. ABD medyası Trump'ın verdiği ikonik poza ve ağzından çıkan tek kelimeye dikkat çekerken, İngiliz medyası Trump'ın Beyaz Saray'a dönebileceğini yazdı. İşte dünya basınından dikkat çeken analizler...
• 14 Temmuz 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 14 Temmuz 2024 - 12:17 • Son Güncelleme: