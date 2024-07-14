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GündemBaşkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı! ABD için her şey değişti...
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Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı! ABD için her şey değişti...

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğraması ABD'yi derinden sarstı. ABD medyası Trump'ın verdiği ikonik poza ve ağzından çıkan tek kelimeye dikkat çekerken, İngiliz medyası Trump'ın Beyaz Saray'a dönebileceğini yazdı. İşte dünya basınından dikkat çeken analizler...

• 14 Temmuz 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 14 Temmuz 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
1Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Tarih bize şunu gösteriyor ki, ölüm tehditleri ABD başkanları için bir tür mesleki tehlike haline gelmiştir ve görev başındaki dört başkan buna yenik düşmüştür.

2Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Eski ABD Başkanları Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy uğradığı suikastlar sonucu hayatlarını kaybettiler. Her başkanın ölümü ABD ve dünya için çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

3Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Dün akşam Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a gerçekleştirilen saldırı da ABD'de taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.

4AĞZINDAN TEK BİR KELİME ÇIKTI: SAVAŞ

AĞZINDAN TEK BİR KELİME ÇIKTI: SAVAŞ

İngiliz Telegraph gazetesi Trump'ın hayatına yönelik saldırının her şeyi değiştirdiğini iddia ettiği haberinde "Donald Trump'a yönelik suikast girişimi on yıllardır yaşanan en önemli anlardan biri ve bu bize Trump'ın Beyaz Saray'a geri döneceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

5Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Saldırı sonrası Trump'ın oylarının artabileceğine dikkat çeken Telegraph, 1981 yılında vurulan eski ABD başkanı Ronald Reagan'ı hatırlattı:

6Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

"Trump'ın konuştuğu alanda duyulan silah sesleri sonrası ABD'de her şey değişti. Cumartesi günkü olaylar Trump'ın desteğini daha da artıracak. Eski ABD başkanı Reagan'ın oyları da vurulduktan sonra 8 puanlık bir atış göstermişti. Associated Press fotoğrafçısının anında yakaladığı tarihi bir görüntüde Trump'ın kanlar içinde yere düştüğü ve sonrasında çevresi gizli servis ajanlarıyla çevrili bir şekilde yeniden yerinden kalktığı görülüyor. Ölümün kıyısından dönen Trump hemen yumruğunu hava kaldırdı ve ağzından tek bir kelime çıktı : Fight (savaş)

7VERMEK İSTEDİĞİ MESAJ ÇOK AÇIK

VERMEK İSTEDİĞİ MESAJ ÇOK AÇIK

Trump'ın oğlu olaydan hemen sonra babasının bir fotoğrafını şu başlıkla paylaştı: 'Amerika'yı kurtarmak için savaşmayı asla bırakmayacak'

8Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Trump'ta saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada 'ülkemizde böyle bir eylemin gerçekleşebilmesi inanılmaz' dedi. Bu sözün alt metni açık: 'Amerika çökmüş durumda ve ben bu durumu düzelteceğim.'

9Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Trump seçim kampanyasını herkesin onu alt etmek için çabaladığı fikri üzerine kurdu. Federal savcılar, hakimler, seçim görevlileri, rakip politikacılar ve gazetecilerin hepsi kampanyasını çökertmeye ve Beyaz Saray'a dönüşünü engellemeye çalışmakla suçlandı.

10Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Bu iddiaların çoğu haklı olarak tartışıldı. Ancak dün gece yaşanan olaydan sonra Trump'ın en kötü düşmanları bile, yeniden seçilmesindense onun ölmesini tercih edecek bir kesimin olduğunu tartışıyor.

11Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Trump'ın destekçileri suikast girişiminin ABD'yi kurtarma savaşının son evresi olduğunu iddia ediyorlar ve bu söylem artık kampanyaya hakim olacak gibi görünüyor."

12NYT HAVAYA KALKAN YUMRUĞA DİKKAT ÇEKTİ

NYT HAVAYA KALKAN YUMRUĞA DİKKAT ÇEKTİ

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times da Trump'ın havaya kaldırdığı yumruğuna dikkat çekti ve bunun Trump'ın içgüdülerini ortaya çıkardığını yazdı:

13Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Donald Trump az önce vurulmuştu, ayağa kalktı. Beyaz gömleğinin yakası açılmıştı, şapkası artık kafasında değildi. Çevresindeki ajanların hepsi bir ağızdan 'buradan çıkmalıyız' diyordu. Trump, hayranlarına iyi olduğunu işaret etmeden sahneyi terk etmezdi, çevresindeki ajanlara 'bekleyin' diye talimat verdi, kalabalığa doğru baktı ve yumruğunu havaya kaldırdı. Trump o anda nasıl bir görüntü verdiğinin gayet farkındaydı. Ancak buna daha önce hazırlanmamıştı. Bu tamamen bir iç güdüydü."

14WASHİNGTON POST: TRUMPIN YUMRUĞU YENİ BİR SEMBOL OLACAK

WASHİNGTON POST: TRUMP'IN YUMRUĞU YENİ BİR SEMBOL OLACAK

Washington Post gazetesi ise silahlı saldırının zaten karanlık ve çalkantılı olan Beyaz Saray yarışını altüst ettiğini yazdı. Trump'ın kampanya ekibinin vizyonunu kesinlikle değiştireceğini yazan gazete, Trump'ın yüzü kanlar içinde yumruğu havadaki fotoğrafının sosyal medyada çoktan viral hale geldiğini vurguladı.

15Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Rice Üniversitesi'nden Douglas Brinkley de gazeteye yaptığı değerlendirmede "Amerikan ruhunda baskı altında metanet ve cesaret görmeyi seven bir şey var ve Trump'ın havadaki yumruğu yeni bir sembol olacak." dedi.

16Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Wall Street Journal gazetesi silahlı saldırının ABD siyasi tarihinde karanlık bir güne işaret ettiğini yazdı. Trump'ın yaralı olmasına rağmen sahneden meydan okurcasına indiğini yazan gazete haberinde Cumhuriyetçilerin açıklamalarına yer verdi. Cumhuriyetçiler olayın solun Trump'a yönelik düşmanlığının doruk noktası olduğunu öne sürdüler.

17ABDNİN LANETLİ TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

ABD'NİN LANETLİ TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

CNN International, Trump'a yönelik suikast girişiminin ABD'nin lanetli tarihinde yeni bir sayfa açtığını yazdığı analizinde "Modern tarihin en gergin dönemlerinden birinde gerçekleştirilen saldırı ülkeyi sarstı" ifadesini kullandı.

18Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

Saldırıdan hemen sonra Associated Press'ten Evan Vucci'nin çektiği fotoğrafta Trump, yüzünden kanlar akarken bir eli havada yumruğunu kaldırmış şekilde görünüyor. CNN'e göre bu poz arkasındaki ABD bayrağı ile beraber anında ikonik bir ana dönüştü ve ABD halkı için tarihi travmaları canlandırdı.

19Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...

ABD başkanı Biden'ın ilerleyen yaşı ve akıl sağlığı ile ilgili endişelerle mücadele ettiği bir dönemde yaşanan olay seçim yılına başka bir siyasi unsur daha ekledi.

20Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...
21Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...
22Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı ABD için her şey değişti...