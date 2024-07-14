Başkan adayı Trump vurulduktan sonra ağzından tek bir kelime çıktı! ABD için her şey değişti...

Donald Trump az önce vurulmuştu, ayağa kalktı. Beyaz gömleğinin yakası açılmıştı, şapkası artık kafasında değildi. Çevresindeki ajanların hepsi bir ağızdan 'buradan çıkmalıyız' diyordu. Trump, hayranlarına iyi olduğunu işaret etmeden sahneyi terk etmezdi, çevresindeki ajanlara 'bekleyin' diye talimat verdi, kalabalığa doğru baktı ve yumruğunu havaya kaldırdı. Trump o anda nasıl bir görüntü verdiğinin gayet farkındaydı. Ancak buna daha önce hazırlanmamıştı. Bu tamamen bir iç güdüydü."